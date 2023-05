FIS arutab venelaste võimalikku tagasilubamist mai lõpus

"Nõukogu kohtumine peetakse 24. mail ja FIS-i kongress 25. mail. Venemaa ja Valgevene sportlaste tagasilubamise küsimus on plaanis," vastas FIS Venemaa uudisteagentuuri TASS päringule.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse mullu 24. veebruaril otsustas FIS märtsis määrata ajutise võistluskeelu Venemaa ja Valgevene sportlastele kõikidel FIS-i egiidi all peetavatel võistlustel. FIS-i egiidi all toimuvad võistlused murdmaasuusatamises, kahevõistluses, suusahüpetes, lumelauaspordis, mäesuusatamises ja freestyle-suusatamises.

Mullu sügisel tõstatus võimalus, et venelased lubatakse rajale tagasi, aga oktoobri lõpus otsustati siiski võistluskeeld jõusse jätta.

Tänavu teatas rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK), et nende täitevkomitee soovitab rahvusvahelistel alaliitudel Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalsetena võistlustulle lubada, et kedagi ei diskrimineeritaks passi pärast. "Valitsused ei tohi otsustada, millised sportlased tohivad võistlustel osaleda ja millised mitte; ühtki sportlast ei tohiks võistlemast keelata ainult tema passi alusel," seisis ROK-i avalduses.

Samas ütles ROK, et neutraalsetena võistlema pääsevad sportlased ei tohi olla seotud sõjaväelike organisatsioonide või sõjaväega, samuti on tingimuseks see, et need sportlased pole avalikult sõda toetanud.

Näiteks Venemaa murdmaasuusatajate seas on mitmeid, kes on armeesportlased. Näiteks mullu Pekingi olümpial kolm kulda võitnud Aleksandr Bolšunov eelmisest aastast Venemaa relvajõudude kapten.