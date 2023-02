Tiit Karuks: ROK mängib Bachi dirigeerimisel vastuolulisi mänge

Kui läinud aasta 24. veebruaril algas Venemaa agressioon, reageeris Rahvusvaheline Olümpiakomitee kiirelt: 28. veebruaril anti alaliitudele soovitus keelata Venemaa ja Valgevene sportlastel osalemine rahvusvahelistel võistlustel.

Septembri keskel oli vaatenurk muutunud: ROK-i president Thomas Bach käis välja mõtte, et tasapisi võiks hakata Venemaa ja Valgevene atleete taas rahvusvahelistele jõuproovidele kutsuma.

Detsembri lõpus andis Bach mõista, et peaks kaaluma varianti anda Venemaa ja Valgevene sportlastele võimalus heidelda valikvõistlustel kohtade eest 2024. aasta Pariisi suveolümpial.

Mõni nädal tagasi ROK-i kodulehele üles pandud pikemas usutluses on olümpiaorganisatsiooni esindaja sõnul antud juhul tegemist mitte Venemaa ja Valgevene sportlaste, vaid neutraalsete atleetidega, kes järgivad ROK-i poolt antud rangeid tingimusi. ROK-i esindaja lisas, et võimalikud tingimused on alles väljatöötamisel ning kindlasti jätkatakse konsultatsioone rahvusvaheliste alaliitudega. Sellises suunas liigub Thomas Bachi kontor.

10. veebruari Postimehest leiame tähelepanu vääriva usutluse Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomitee esimehe Gerd Kanteriga, kes osaleb ka ROK-i sportlaskomitee töös. Kanter meenutab läinud aasta novembri lõpus-detsembri algul Lausanne'is toimunud sportlaskomitee ja ROK-i täitevkomitee ühisistungit, kus ta sai ROK-i presidendilt noomida. Väljavõte Kanteri mõttekäigust: "Mina väga selgelt asusin positsioonile, et me oleme naaberriik, tunneme neid väga pikalt. (…) Ma ütlesingi, et see pole tavaline konflikt, kus vahetatakse paar automaadivalangut, vaid siin on selge invasiooniga tegemist. Kannatajad on eelkõige tsiviilisikud, -objektid, viisin selle teema sinna. Kuna Bach on minust poliitiliselt osavam mees, siis viis ta jutu sellele, et mina olen pigem oma riigi või valitsuse käepikendus, mõjutatud isik, kes ei näe seda suurt rahumissiooni, mida tema näeb."

Bachist kui rahumisjonärist siinkohal veel niipalju, et teadaolevalt on ta metsa- ja puidutööstuse seadmeid tootva Saksamaa suure firma Weinig nõukogu esimees. Firma üks peamisi partnereid on Venemaa, kus neil on tütarettevõte Weinig Rus. Weinigi veebilehe venekeelne versioon, kus Krimm on näidatud Venemaa osana, toimib ja sealt pole võimalik välja lugeda, et Weinig oleks pärast sõja algust tegevuse Venemaal lõpetanud.

Ja eelnevat kokku võttes: need on vastuolulised mängud, mida ROK Thomas Bachi dirigeerimisel mängib. Meiega ühiseid väärtusi jagav maailm peaks suunama kõik jõupingutused sellele, et Venemaa ja Valgevene sportlased sõja tingimustes ükskõik millises staatuses Pariisi võistlema ei pääseks.

Sellele viitasid ka 34 riigi, sealhulgas Eesti spordiministrid oma ühisavalduses Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele: Pariisi olümpiat silmas pidades ei peaks Venemaa ja Valgevene sportlaste osalust taunivast hoiakust loobuma.

Boikott poleks kindlasti lahendus, mitte sinnapoolegi. Senised olümpiaboikotid on seda selgelt näidanud.