Klõtško: ROK-i president teenib Venemaa huve

Bach rääkis ROK-i täitevkomitee koosolekul, et Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine rahvusvahelistel võistlustel toimiks vaatamata sõjale Ukrainas. "Me näeme seda spordis pea iga päev, peamiselt tennises, aga ka jalgrattaspordis ning lauatennises. Näeme seda jäähokis, käsipallis, näeme seda jalgpallis ja teistes liigades Ameerika Ühendriikides ning Euroopas ja ka teistel mandritel," selgitas Bach. "Me ei leia lahendust, mis kõiki rahuldaks. Peame sellega elama."

Aastaid profipoksi raskekaalu valitsenud ja 1996. aastal olümpiakulla võitnud Volodõmõr Klõtško hinnangul on Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamine neutraalse lipu all võistelda "mõttetus". Ühtlasi süüdistas endine raskekaallane Bachi Venemaa huvide teenimises.

"ROK lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda olümpiamängudel neutraalse lipu all. Thomas Bach teenib Venemaa värve ja huve. See otsus rüvetab olümpiavaimu ja on nagu see sõda: mõttetus," kirjutas Klõtško Twitteris.

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag".

This decision is a false flag.

Thomas Bach serves the colors and interests of russia.

This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV — Klitschko (@Klitschko) March 28, 2023

Lisaks paljudele läänemaailma riikidele ja sportlastele ei ole ROK-i juhistega rahul ka Venemaa võimud. Teiste seas väljendasid oma pahameelt Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov ja Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

"ROK-i väljakuulutatud soovitused on täiesti vastuvõetamatud. Meie hinnangul on pakutud tingimused põhjendamatud, õiguslikult paikapidamatud ning ülemäärased," väitis Pozdnjakov. "Me jätkame oma sportlaste huvide kaitsmist igal võimalikul moel," lisas Peskov.

Eesti, Ukraina, Läti, Leedu ja Poola tegid esmaspäeval ühisavalduse Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK), rõhutades, et ühtegi Venemaale ja Valgevenele kehtestatud piirangut ei tohi leevendada, kuni sõda Ukraina vastu kestab.