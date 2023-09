Venemaa ja Valgevene suusatajate võistluskeeld jäi püsima

FIS kehtestas venelastele ja valgevenelastele keelu mullu 24. veebruaril, kui Venemaa sissetung Ukrainasse algas. Suusaliit pikendas kevadel võistluskeeldu ning otsustas reedel Zürichis aset leidnud tippkohtumisel, et võistluskeeld jääb kehtima ka sel hooajal.

Rootsi suusaliidu pealik Lars Öberg kommenteeris ajalehele Aftonbladet, et Skandinaavia riigid jäid otsusega rahule. "See otsus oli meile oluline, sest selle probleemi osas oli veidi ebakindlust. Rootsi olümpiakomitee on meiega ja me arvame, et Venemaad ja Valgevene võistlustele lubamiseks ei ole ühtki põhjust. Alates esialgsest otsusest ei ole midagi muutunud," sõnas Öberg.

Murdmaasuusatamise MK-sari saab alguse novembri lõpus Soomes Kuusamos.