Ukraina ei lase oma sportlasi venelastega samadele võistlustele

Ukraina valitsuse ja olümpiakomitee liikme Oleg Nemtšinovi sõnul mõistab ta, et see võib tähendada mõne Ukraina sportlase jaoks olümpiavõimaluse kaotamist, aga see olevat hind, mida tuleb maksta. "Ma ei sooviks seda kellelegi," lisas ta. "Käisin eile järjekordsel heal sõbra matusel, kes pühendas kergejõustikule enam kui 20 aastat ja suri Harkivi lähedal. Ja temast jäi järele kolm last."

"Ta läks vabatahtlikult sõtta ja ta ei teeninud nii-öelda köögis. See tähendab, et ta oli lahinguüksustes. Nii et tahan öelda sportlastele, kes on mures ROK-i meetmete ning selle pärast, et venelaste või valgevenelaste osalemise tõttu ei saa ukrainlased osaleda, et nende karjäär katkeb või midagi - aga teie ja teie laste elud jäävad alles."

Ukraina valitsuse otsus tuli reaktsioonina rahvusvahelise olümpiakomitee äsjastele suunistele, mille alusel võiks rahvusvahelised alaliidud Venemaa ja Valgevene sportlased teatud tingimustel rahvusvahelisele areenile ja sealjuures Pariisi olümpia valikvõistlustele tagasi lubada.

Nemtšinovi sõnul määrust eiravad alaliidud karistada ehk võivad kaotada oma riikliku staatuse.

ROK-i seisukoht on tekitanud palju vastuseisu mõlemal pool. Sellega pole rahul Ukrainat toetav maailm ega ka Venemaa, kes peab kaasnevaid tingimusi diskrimineerivateks.