Ragnar Veerus tuli Euroopa kardisarjas viiendaks

Rotax 125 Max DD2 klassis startinud 16 (koos DD2 Mastersitega 18) võistleja seas võistles Veerus, kes kvalifikatsioonsõidus näitas üheksandat ringiaega. Esimese eelsõidu eestlane katkestas ning teised lõpetas vastavalt kümnendal ja kaheksandal kohal. Eelfinaalis finišeeris Veerus üheksandana ja finaalis seitsmendana, vahendab Autosport.ee.

Veerus saavutas 2026. aasta RMC Euro Trophy sarja üldarvestuses DD2 klassis 534 punktiga viienda koha, kaotades neljandale vaid 11 punkti võrra. Veeruse jaoks oli tegu neljanda täispika hooajaga antud sarjas. Varasemalt on hooaeg lõpetatud kolmandal, viiendal ning kümnendal kohal. Äsja lõppenud hooaja tipphetkeks oli Veeruse sõnul kvalifikatsioonsõidu võit Saksamaal.

Rotax 125 Mini Max klassis 31 võistleja hulgas startinud Karl Kõrgekuhi näitas ajasõidus 20. ringiaega. Ebaõnnestunud eelsõitude järel startis eestlane eelfinaali 29. positsioonilt, kust tõusis ta sõidu lõpuks 12 koha võrra – 17. kohale. Finaali alustas Kõrgekuhi 25. stardipositsioonilt, kust õnnestus tõusta 20. kohale.

73 võistleja pikkuse stardiriviga Rotax 125 Senior Max klassis esindas Eestit Oliver Kurg. Kolmes alagrupis sõidetud kvalifikatsioonsõidu tulemuseks oli eestlasel oma grupi 15. ringiaeg. Eelsõidud sõideti aga viies alagrupis. Kurg kogus eelsõitudes 11., 22., 15. ning 10. koha punktid. Eelfinaal sõideti kahes grupis. Kurg startis oma sõitu 17. positsioonilt ja finišeeris 12. kohal. Finaali pääsenud 36 võistleja hulgas sõitis ka Kurg, kes lõpetas võistluse 29. positsioonil.

Nii Kõrgekuhi kui Kure jaoks oli tegu esimese Euro Trophy sarja võistlusega.