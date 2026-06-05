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Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

Freestyle-suusatamine
Tõnis Sildaru kohtuistung Harju Maakohtus
Tõnis Sildaru kohtuistung Harju Maakohtus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Freestyle-suusatamine

Tõnis Sildaru esitas apellatsiooniteate, millega soovib vaidlustada Harju maakohtu otsust, millega mõisteti talle tütre vara omastamise eest tingimisi vangistus.

Sildaru on esitanud apellatsiooniteate ning tema kaitsja on teatanud soovist kasutada apellatsiooniõigust. Kohtu pressiesindaja Siim Saavik selgitas Delfi Spordile, et apellatsioonkaebus tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast kohtuotsuse tervikteksti kättesaamist. Otsuse terviktekst saab kättesaadavaks 29. juunil. 

Ringkonnaprokurör Leelet Kivioja sõnul ei ole kohtuasja edasikaebamise korral enam võimalik menetlust oportuniteediga lõpetada. Enne kohtuprotsessi pakuti Sildarule sellist võimalust, kuid ta loobus sellest.

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas 2023. aasta detsembri lõpus Tõnis Sildarule süüdistuse omastamises. Kohtueelses uurimises kogutud tõendid viitasid, et Tõnis Sildaru kasutas enda alaealise tütre teenitud vara ebaseaduslikult, pöörates seda nii enda kui ka kolmandate isikute kasuks aastatel 2014 kuni 2020.

Esitatud süüdistuse kohaselt kandis Tõnis Sildaru tütre arveldusarvelt enda, enda lähedaste ja enda kontrolli all olevatele arveldusarvetele ning võttis Kelly Sildaru pangakaartidega välja sularaha kokku 550 324,24 eurot. Süüdistuse kohaselt ulatub ebaseaduslikult enda kasuks pööratud vara kogusumma 1 024 608 euroni (sealhulgas kolmandatele isikutele tehtud maksed).

Kohtu hinnangul on Tõnis Sildarule esitatud süüdistus tõendamist leidnud, lapsevanemana oli Tõnis Sildarul juurdepääs oma alaealise lapse Kelly Sildaru kontole laekunud rahale, mille ta pööras ebaseaduslikult enda, oma lähedaste ja enda kontrolli all olevate kolmandate isikute kasuks.

Kelly Sildaru arveldusarvele kantud raha näol oli tegemist alaealise kannatanu varaga, mille ta sai sporditegemise tulemusena ning mida süüdistatav tema vanemana oleks pidanud haldama kooskõlas perekonnaseaduses sätestatuga ning arvestades vara heaperemeheliku valitsemise põhimõtteid. Tõnis Sildaru seda aga ei teinud ning pööras kannatanu vara enda ja kolmandate isikute kasuks.

Kannatanu Kelly Sildaru esitas menetluses tsiviilhagi Tõnis Sildarult, MTÜ-lt Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi, Rainar Paavolt ja Mart Nöpsilt 211 207 eurot välja mõistmiseks. Kohus jättis tsiviilhagi rahuldamata nõudes Mart Nöpsi ja Rainar Paavo vastu, kuid rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelly ja Henry Suusaklubi vastu ning mõistis neilt välja Kelly Sildaru tsiviilhagi katteks 211 207 eurot.

Kohus määras, et tsiviilhagi tagamiseks arestitud MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi kontol olev raha summas 211 207 eurot jääb arestituks kuni tsiviilhagi täieliku hüvitamiseni Kelly Sildarule Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelly ja Henry Sildaru poolt.

Menetluskuludena mõistis kohus Tõnis Sildarult välja sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 1419 eurot ning kannatanu Kelly Sildaru menetluskulud summas 95 235 eurot. Tõnis Sildarul kriminaalmenetluse käigus tekkinud kaitsjatasu summas 81 183 eurot jättis kohus tema enda kanda. Mart Nöpsil ja Rainar Paavol tsiviilhagi menetlemisest tingitud kulud kogusummas 18 130 eurot mõistis kohus välja Kelly Sildarult võrdsetes osades, nimelt Mart Nöpsi kasuks 9155 eurot ja Rainar Paavo kasuks 9155 eurot.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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