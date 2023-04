Venemaa ja Valgevene maadlejad pääsevad taas rahvusvahelisele areenile

Rahvusvaheline maadlusliit UWW andis kolmapäeval teada, et lubab Venemaa ja Valgevene maadlejad neutraalsete sportlastena tagasi rahvusvahelistele võistlustele.

UWW teatas kolmapäeval pärast erakorralist koosolekut, et on nõus ühehäälselt lubama Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i poolt välja käidud soovituste alusel võistlema. Eelmisel nädalal teatas ROK-i täitevkomitee, et mainitud riikide individuaalsportlased võiksid rahvusvahelistele võistlustele naasta, kui nad ei ole seotud julgeolekuorganisatsioonidega ega toeta avalikult Venemaa sõjategevust Ukrainas.

"Maadlusel on ainulaadne võime tuua kokku erinevatest kultuuridest ja erinevate taustadega inimesed," rääkis UWW president Nenad Lalovic, kes kuulub ühtlasi ROK-i täitevkomiteesse. "Maadlusel on suur potentsiaal aidata kaasa rahu ja tolerantsi taastamisele erinevates kogukondades, riikides ja regioonides."

Otsust tervitanud Venemaa maadlusliidu asepresidendi Natalja Jarõgina sõnul kandis maadlus spordialana venelaste puudumise tõttu kahjusid. "Kõik tahavad meie naasmist, sest huvi maadluse vastu kahanes ilma meieta. Vaadake sotsiaalmeedias üle kantud võistluste vaadatavust: seal polnud võistlusmomenti, polnud ka huvi," vahendab TASS Jarõgina sõnu.

U-15 ja U-17 vanuseklassides võistlevad Venemaa ja Valgevene sportlased saavad koheselt areenidele naasta, täiskasvanute jaoks loob UWW enda sõnul sõltumatu ekspertrühma.

Tokyo olümpiamängudel võitsid neutraalse lipu all võistelnud venelased neli kuldmedalit, sellest enam suutis vaid korraldajariik Jaapan. Tunamullustel maadluse maailmameistrivõistlustel teenis Venemaa maadlusliit 18 medalit, millest neli olid kuldsed.