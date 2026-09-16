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Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

Jäähoki
Aleksandr Ovetškin
Aleksandr Ovetškin Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jäähoki

Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa valimisreklaamis osalenud hokimängija Aleksandr Ovetškini koduklubi Washington Capitals saatis välja pressiteate, milles selgitati, et mängija tähelepanu on suunatud tulevale hooajale.

Venemaa võimuerakond Ühtne Venemaa avaldas sel nädalal valimisreklaami, milles erakonna esikandidaat ning välisminister Sergei Lavrov peab kõnet, milles õigustab agressioonisõda Ukrainas. Tema selja taga seisab muuhulgas ka Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL-i ajalool suurim väravakütt Ovetškin.

Vene hokilegend on avalikult presidendi Vladimir Putini toetaja, 2014. aastal toetas ta Venemaa sissetungi Krimmi ning lõi kolm aastat hiljem sotsiaalse liikumise Putin Team, millega liitusid mitmed teisedki Venemaa hokimängijad. Pärast täiemahulise sõjategevuse algust ei ole Ovetškin sõda avalikult toetanud, aga pole ka seda hukka mõistnud.

Neljapäeval oma 41. sünnipäeva tähistav Ovetškinilt küsiti 2022. aasta veebruaris Venemaa sissetungi kohta, mille peale ta vastas: "Palun lõpetage sõdimine. Pole vahet, kes sõdivad - Venemaa, Ukraina või teised riigid - me peame elama rahus."

Osalus võimupartei reklaamis on vallandanud hokimaailmas kriitikalaviini. Järgmisel nädalal saab alguse NHL-i eelhooaeg ning Ovetškin liitus treeninglaagriks oma koduklubi Washington Capitalsiga, kes saatis kolmapäeval oma tähtmängija osas välja pressiteate.

Klubi selgitas, et Venemaa võimupartei palus mängijal reklaamis osaleda suvel, kui too veetis aega kodumaal. "Aleksandr Ovetškin on Venemaa kodanik, kes elab hooajavälisel ajal oma perega Moskvas ning jääb sinna elama ka pärast oma karjääri lõppu," sõnas Capitalsi kõneisik Sergey Kocharov. "Olles Washingtoni linna klubide pikima staažiga sportlane ning kohaliku kogukonna tugisammas, on nii tema kui ka võistkonna tähelepanu suunatud tulevale hooajale."

ESPN kirjutab, et Ovetškin on neljapäeval ajakirjanikele kättesaadav.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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