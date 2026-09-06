Tomingas: kuulan rohkem Indrekut ja hoian plaanist paremini kinni

"Laagri lõpp kujunes väga intensiivseks ja treeneriga arutades otsustasime, et teen kaasa ainult sprindi," põhjendas ta intervjuus ERR-ile. Päev varem sprindis oli Tomingas tulnud kolmandale kohale.

"Meil on olnud päris teistmoodi ülesehitus sel aastal. Kui varem oleme alustanud välislaagreid juulikuus, siis nüüd alustasime varem. Olime terve juulikuu kodus. Ma veel ei tea, kas see on hea võib halb ülesehitus. Iga aasta püüame teha paremini kui enne, aga eks näis. Praegu ei ole seis kaugeltki see, mis ta võiks talvel olla. Aga see ei peagi olema, sest on alles suve lõpp ja mõttetu on forsseerida praegu."

Olümpiahooaeg Tomingal ebaõnnestus. Sestap tuleb ka mõtlemises teha ümberlülitus ja usaldada treener Indrek Tobrelutsu. "Kuna eelmine hooaeg läks kõik nii halvasti kui halvasti minna sai, siis selle teadmisega olen siin treeninud, et hullemini nagunii minna ei saa. Kuulan rohkem Indrekut ja hoian plaanist paremini kinni. Kui enne oli komme treeningutel täiesti punasesse sõita, siis nüüd katsun laktaati järgida."

Suuri probleeme tal hooaja ettevalmistuse praeguses faasis pole. "Suve kohta on kõik tip-topp, ma arvan," vastas Tomingas. "Treeningute jaoks on kõik piisavalt hea. Haige ei ole olnud, vigastusi pole olnud - kõik on läinud plaanipäraselt. Aga see ei ole kindlasti see seis, millega medaleid minna talvel võtma. Suur töö on veel ees."