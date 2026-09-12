Petrõkina ja Selevko võtsid kodujääl kindlad võidud

Haabersti jäähallis toimunud iluuisutamise võistlusel Tallinn Open saavutasid esikohad Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko.

Reedeses lühikavas ligi 73 punkti kogunud Petrõkina näitas kõrget taset ka laupäevases vabakavas, kus sai 134,46 punktiga kindla esikoha. Üle 100 punkti teenis veel itaallanna Sarina Joos (107,00). Marta Helena Prangel sai 85,70 punktiga neljanda ja Karoliine Raudsepp 66,50 punktiga 11. koha.

Petrõkina kogus kahe kava kokkuvõttes 207,13 punkti. Tema isiklik rekord on 9,01 punkti jagu parem. Joos tuli 163,67 punktiga teiseks ning Prangel 135,06 punktiga kolmandaks. Raudsepp oli 98,05 punktiga 11.

Selevko ja Arlet Levandi haarasid lühikava järel kaksikjuhtimise, kuid vabakavaga pressis nende vahele ukrainlane Kõrõlo Marsak. Selevko võitis vabakava 166,55 punktiga, Marsak oli 144,46 punktiga teine ja Levandi 134,03 punktiga kolmas.

Selevko kogus lõpuks 251,91 punkti, millega püstitas mitteametliku isikliku rekordi. Tema ametlikuks tippmargiks jääb 245,06, sest rahvusvaheline uisuliit (ISU) arvestab ainult neid tulemusi, mis sünnivad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (nt. MM), GP-sarja etappidel või Challenger sarja võistlustel. Marsak hõivas kokkuvõttes 219,97 punktiga teise koha, edestades kolmanda koha saanud Levandit 9,27 punktiga.

Kaksikvõit jäi koju naisjuunioride seas, kus saavutas kahe kava kokkuvõttes esikoha Sofia Nekrassova (168,21) ja teise koha Elina Goidina (167,71). Meesjuunioride seas võttis võidu Belgia esindaja Denis Krouglov (201,61), teise koha pälvis kasahh Artur Smagulov (200,99) ja kolmandaks tuli Eesti uisutaja Ilya Nesterov (190,05).