Venemaa ja Valgevene ratturid pääsevad tagasi võistlema

Rahvusvaheline Jalgrattaliit (UCI) lubab vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhistele Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalse lipu all tagasi võistlustele.

Sarnaselt teistele aladele olid Venemaa ja Valgevene sportlased alates mullu kevadest sanktsioonide all seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse, mida Valgevene toetas.

UCI otsus tähendab, et Venemaa ja Valgevene jalgratturid võivad teha UCI-le avalduse esineda neutraalse lipu all ja saavad positiivse vastuse korral alates 1. juunist rahvusvahelistele võistlustele naasta.

See tähendab, et nimetatud riikide jalgratturid võivad osaleda maailmameistrivõistlustel, maailma karika etappidel ja teistel UCI egiidi all peetavatel võistlustel. Küll aga ei saa Venemaa ega Valgevene võõrustada võistlusi ega teisi üritusi.

Pärast sanktsioonide kehtestamist lõpetas tegevuse Venemaa litsentsi all sõitnud Gazprom-RusVelo võistkond, aga näiteks riigi kuulsaim maanterattur Aleksandr Vlassov on saanud tippspordiga jätkata, sest sõidab sakslaste Bora-Hansgrohe tiimis. Mullune MM tuli aga vahele jätta.

Samal ajal on UCI lubanud jätkuvat rahalist toetust Ukraina jalgrattaspordile ja riigi ratturid saavad Pariisi olümpiaks valmistuda Šveitsis asuvas UCI jalgrattakeskuses World Cycling Centre.