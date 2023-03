Kreml peab ROK-i värskeid suuniseid diskrimineerivaks

ROK-i täitevkomitee kutsus alaliite üles Venemaa sportlasi individuaalvõistlustele kaasama, aga seda neutraalsete atleetidena, mitte oma lipu all, kus edu korral ei mängitaks neile Venemaa hümni.

Samuti ei tohiks võistlustel osaleda sportlased, kes toetavad avalikult sõda või sportlased, kes on seotud Venemaa või Valgevene sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega. Ka peab olema tagatud dopinguametnike ligipääs sportlastele.

Kehtima jäävad ka ROK-i kehtestatud sanktsioonid Venemaale ja Valgevenele, mis keelavad neis riikides rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamise.

Antud juhised puudutavad üksnes lähiaja rahvusvahelisi võistlusi. Konkreetsed otsused Venemaa ja Valgevene sportlaste osas seoses 2024. aasta Pariisi ja 2026. aastal Milano olümpiamängudega tehakse hiljem.

Kuigi rahvusvaheline olümpiakomitee on enam kui aasta kestnud Venemaa sõjalise agressiooni suhtes Ukrainasse muutunud aja jooksul leebemaks, siis Venemaa võimud pole avaldatud suunistega ikkagi rahul.

"Selliseid soovitusi iseloomustati nii, et neis nähti diskrimineerivaid elemente, mis on vastuvõetamatu," edastas Kremli seisukohad pressiesindaja Dmitri Peskov. "Me jätkame oma sportlaste huvide kaitsmist igal võimalikul moel."

Rahvusvahelise olümpiakomitee juhistega pole rahul ka paljud läänemaailma riigid ja sportlased. Näiteks Ukraina ja mõned liitlased on ähvardanud Pariisi olümpiamänge boikoteerida isegi juhul, kui Venemaa sportlased võistlevad seal neutraalse lipu all.