Ermits tuli ühisstardist sõidus kolmandaks, Tomingas starti ei läinud

Ermits (1+1+1+2) sai kirja aja 32.35,4 ja kaotas ainsana puhtalt lasknud rootslannale Emma Nilssonile 1.28,3. Rootslannadele läks pühapäeval kirja kaksikvõit, sest Annie Lind (1+0+0+1) kaotas kaasmaalannale 52 sekundit ja oli teine.

Ermits edestas 10,2 sekundiga lätlannat Estere Volfat (1+0+2+1), omakorda 12,3 sekundiga jäi nooremast koondisekaaslasest maha Baiba Bendika (3+0+1+2). Kuues oli Susan Külm (0+1+1+2; +1.56,3) ning seitsmes Kretel Kaljumäe (0+0+2+1; +2.06,8).

Stardinimekirjas olid ka Tuuli Tomingas ja Violetta Konopljova, aga starti nad ei läinud.

Meeste ühisstardist sõit algas Tehvandi spordikeskuses kell 14.