Koroonapassi võltsinud endine Šveitsi peatreener sai tegutsemiskeelu

Selle järgi ei saa Fischer rahvuskoondiste tasandil töötada 2030. aastani. Pole täpselt selge, kas keeld kehtib ka Šveitsi klubihokis.

Tänavu aprillis tunnistas Fischer, et käis 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel võltsitud koroonapassiga. Nimelt ei soovinud šveitslane lasta end vaktsineerida, aga ka võistkonda mitte alt vedada.

Kui algselt teatas Šveitsi jäähokiliit, et jätab ta ametisse, siis paar päeva hiljem oli avalikkuse surve tõttu sunnitud Fischeriga lepingu lõpetama.

Fischer oli Šveitsi koondise peatreener 2015. aastast ja juhtis meeskonna kolmel korral MM-i finaali, mis küll alati kaotati.

Šveitsi väljaande Neue Zürcher Zeitungi andmetel tundsid tänavu suvel Fischeri palkamise osas huvi Saksamaa ja Tšehhi jäähokiliidud, kuid treener olevat neile ära öelnud.