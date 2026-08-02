Vagul saavutas suusahüpete suvisel GP-etapil teise koha

Esimese hüppega lendas Vagul 136 meetri kaugusele ja teenis hüppe eest 135 punkti. "Esimese õnnestunud hüppe järel oli mul tõeline adrenaliinipauk sees. Riietusruumi pääsedes ei osanud ma veel poodiumile pääsemisest unistada, proovisin lihtsalt nautida ja närvipingest vabaneda," rääkis noor sportlane alaliidu pressiteate vahendusel.

Teises voorus sai Vagul 131-meetrise õhulennu eest 125,5 punkti. Kahe hüppe kokkuvõttes teenis ta 260,5 punkti ja saavutas jaapanlase Naoki Nakamura järel teise koha. Kolmandana jõudis poodiumile sloveen Rok Oblak.

"Emotsioonid olid megad! Ma arvan, et ma pole kunagi pärast hüpet all niimoodi karjunud. Ei suutnud uskuda, et läksin eelviimase hüppajana võistlust hetkeks lausa juhtima. Olen saavutatud teise koha üle tõeliselt õnnelik," ütles Vagul.

Vaguli sõnul aitas tal pühapäeval niivõrd hea tulemuse saavutada ennekõike enesekindlus. "Reedesel vabatreeningul sain mõned hüpped teha ja väikese tunnetuse kätte. Ka eilne võistluspäev läks korda," ütles esimesel päeval 15. koha saavutanud Vagul. "Tegin kaks viisakat hüpet ja teadsin, mis läks valesti. Täna suutsin end parandada."

Vagul võistles Wisla hüppemäel esmakordselt. "Poola fännid mulle meeldivad ja mina meeldin neile! Ka mägi sobis väga hästi," kinnitas ta. Suusahüppajate suvine GP-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Prantsusmaal Courchevelis.