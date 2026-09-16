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Eesti iluuisutajad jätkavad hooaega Itaalias

Iluuisutamine
Mihhail Selevko
Mihhail Selevko Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Iluuisutamine

Neljapäeval algaval ISU Challenger seeria võistlusel Itaalias Bergamos võistlevad naiste üksiksõidus Niina Petrõkina ja Maria Eliise Kaljuvere ning meeste üksiksõidus Mihhail Selevko.

Lombardia Trophy on Niina Petrõkina jaoks sel hooajal esimene etteaste Challenger taseme võistlusel. Hooaja esimese rahvusvahelise stardi teeb Maria Eliise Kaljuvere, kes alates sellest hooajast saab esimest aastat võistelda täiskasvanute klassis. Eestlannade nimekamateks konkurentideks on eelmise MM-i pronks Nina Pinzarrone Belgiast, EM-i pronks Lara Naki Gutmann Itaaliast ja MM kaheksanda koha omanik Jia Shin Koreast. Naiste üksiksõidu lühikava sõidetakse neljapäeval kell 14.30 ja vabakava reedel kell 17.00
Meeste üksiksõidus, kus on konkurentsis kümme sportlast, võistleb Mihhail Selevko. Meeste üksiksõidu lühikava algab neljapäeval kell 17.15 ning vabakava on kavas laupäeval kell 14.30.
Petrõkinat ja Selevkot juhendab treener Svetlana Varnavskaja. Kaljuvere treener on Tiiu Valgemäe.
Eesti juuniorid võistlevad samal ajal juunioride GP etapil Ankaras Türgis, kus naiste üksiksõidus võistleb Sofia Nekrassova ja meeste üksiksõidus Vladislav Churakov.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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