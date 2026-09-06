Kehva jäi Otepääl vähem kui sekundiga võiduta

Nii Sjökvists kui Kehva tegid pühapäeval pärast kahte nulliga läbitud tiiru kolm möödalasku. Rootslane (0+0+1+2) ületas finišijoone ajaga 33.58,4 ning Kehva (0+0+2+1) jäi temast teisena maha 0,7 sekundiga.

Kolmandaks tuli Läti vanameister Andrejs Rastorgujevs (0+0+1+2; +5,2) ning talle järgnesid kaks eestlast Kristo Siimer (0+0+1+1; +1.03,7) ja Rene Zahkna (1+1+1+2; +1.31,9).

Kahe möödalasuga kuuenda koha saanud lätlasele Aleksandrs Patrijuksile (+2.03,9) järgnesid Jakob Kulbin (2+2+1+0; +2.31,8), Karl Rasmus Tiislär (3+0+2+1; +3.13,6) ja avatiiru järel kolmandal kohal olnud Yaroslav Neverov (0+4+4+4; +4.57,4).

M21 arvestuses sai esikoha Frederik Marten Välbe (1+1+0+0), kelle aeg 36.35,1 oli meeste kokkuvttes kaheksas.