Sulgpalli alaliit säilitas agressorriikide sportlastele kehtestatud keelu

BWF kehtestas Venemaa ja Valgevene sportlastele võistluskeelu eelmise aasta märtsis, mõned nädalad pärast Ukraina sissetungi algust. Neljapäeval tehtud otsus tulenes liidu sõnul soovist vältida spordiala kasutamist poliitilise vahendina.

"BWF tunnustab, et sport peaks edendama rahu ja solidaarsust kõigi vahel ning et spordist ei tohiks saada poliitiline vahend, millega mõjutatakse geopoliitikat," teatas liit neljapäeval.

Märtsi lõpus avaldas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) nimekirja soovitusi, milles kutsuti üles rahvusvahelisi alaliitusid ja võistluste korraldajaid lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda. Siiski oli soovitustes märgitud, et võistlustel ei tohi osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

Sulgpalliliit teatas neljapäeval, et mõistavad ROK-i soovitusi, kuid ei ole veendunud, et agressorriikide sportlaste ja ametnike võistluskeelu tühistamine on õigustatav. Samuti kirjutas liit, et ROK-i ettenähtud reeglid on keerulised ning ebaselged selle suhtes, kuidas need mõjutavad 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsiooni.

"See on kahetsusväärne, et sulgpalluritel ei ole lubatud geopoliitiliste konfliktide ning valitsuste sekkumiste tõttu vabalt võistlustel osaleda. Aga see on reaalsus, mille liit vastu peab võtma, kui püüame säilitada enda rolli sulgpallivõistluste terviklikkuse säilitamisel ja sportlaste ohutuse tagamisel," lisas rahvusvaheline sulgpalliliit.

Eelmainitud ROK-i soovitused on saanud laialdast kriitikat, kuid nii taekwondo, maadluse, lauatennise kui ka vehklemise rahvusvahelised alaliidud on võtnud vastu otsuse agressorriikide sportlased taas võistlusareenile lubada. Samas on rahvusvaheline ratsaliit öelnud, et säilitab Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu.