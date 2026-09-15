Ovetškin läks Ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi

NHL-i kõigi aegade suurim väravakütt seisab kampaaniavideos Kremli propagandisti, Sputniku ja RT peatoimetaja Margarita Simonjani taga. Ovetškin ise klipis sõna ei võta, kuid Ühtse Venemaa esikandidaat ja riigi välisminister Sergei Lavrov peab kõnet, milles õigustab agressioonisõda Ukrainas.

Videoklipis figureerivad veel riigiduuma rahvusvaheliste suhete komisjoni esimene aseesimees Vjatšeslav Nikonov ja Roskosmosi peadirektori asetäitja Sergei Krikalevit, aga ka näitleja Vladimir Maškov ja lauljatar Tatjana Kurtukova.

The Washington Capitals Alexander Ovechkin has just appeared in a campaign video for Putin's United Russia party.



The Russian hockey player stands right behind Putin's main propagandist Margarita Simonyan when Foreign Minister Lavrov gives a speech justifying the full-scale… — Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2026

Ovetškin on kauaaegne Venemaa presidendi Vladimir Putini toetaja. Foto neist kõrvuti on siiani hokimängija Instagrami konto profiilipildiks. 2014. aastal toetas Ovetškin sissetungi Krimmi ning lõi kolm aastat hiljem sotsiaalse liikumise Putin Team, millega liitusid mitmed teisedki Venemaa hokimängijad. Pärast täiemahulise sõjategevuse algust ei ole Ovetškin sõda avalikult toetanud, aga pole ka seda hukka mõistnud.

Ovetškin ei olnud sugugi ainus Venemaa tippsportlane, kes osales Ühtse Venemaa valimisreklaamides. Näiteks laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova promoklipis figureerib Nõukogude-aegne jäähoki suurkuju Vjatšeslav Fetissov ning staabiülem Vladislav Golovini valimisreklaamis lööb kaasa maletaja Sergei Karjakin.

Ovetškini koduklubi Washington Capitals ega jäähokiliiga NHL ei ole hokitähe kampaaniatööd kommenteerinud. Riigiduuma valimised toimuvad sel nädalalõpul.