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Ovetškin läks Ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi

Jäähoki
Aleksandr Ovetškin.
Aleksandr Ovetškin. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jäähoki

Jäähoki suurkuju Aleksandr Ovetškin lõi kaasa Venemaa võimuerakonna Ühtse Venemaa valimisreklaamis.

NHL-i kõigi aegade suurim väravakütt seisab kampaaniavideos Kremli propagandisti, Sputniku ja RT peatoimetaja Margarita Simonjani taga. Ovetškin ise klipis sõna ei võta, kuid Ühtse Venemaa esikandidaat ja riigi välisminister Sergei Lavrov peab kõnet, milles õigustab agressioonisõda Ukrainas.

Videoklipis figureerivad veel riigiduuma rahvusvaheliste suhete komisjoni esimene aseesimees Vjatšeslav Nikonov ja Roskosmosi peadirektori asetäitja Sergei Krikalevit, aga ka näitleja Vladimir Maškov ja lauljatar Tatjana Kurtukova.

Ovetškin on kauaaegne Venemaa presidendi Vladimir Putini toetaja. Foto neist kõrvuti on siiani hokimängija Instagrami konto profiilipildiks. 2014. aastal toetas Ovetškin sissetungi Krimmi ning lõi kolm aastat hiljem sotsiaalse liikumise Putin Team, millega liitusid mitmed teisedki Venemaa hokimängijad. Pärast täiemahulise sõjategevuse algust ei ole Ovetškin sõda avalikult toetanud, aga pole ka seda hukka mõistnud.

Ovetškin ei olnud sugugi ainus Venemaa tippsportlane, kes osales Ühtse Venemaa valimisreklaamides. Näiteks laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova promoklipis figureerib Nõukogude-aegne jäähoki suurkuju Vjatšeslav Fetissov ning staabiülem Vladislav Golovini valimisreklaamis lööb kaasa maletaja Sergei Karjakin.

Ovetškini koduklubi Washington Capitals ega jäähokiliiga NHL ei ole hokitähe kampaaniatööd kommenteerinud. Riigiduuma valimised toimuvad sel nädalalõpul.

Toimetaja: Henrik Laever

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