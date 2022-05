Putinile toetust avaldanud suusataja: kas te tõesti ootasite minult midagi muud?

Lõppenud hooajal läbimurde teinud Venemaa murdmaasuusataja Veronika Stepanova, kes tõi Pekingi olümpial Venemaa naiskonna teatesõidus võitjana finišisse, avaldas toetust Vladimir Putinile ja ütles, et on naiivne arvata, et ta oleks oma kodumaa vastu puhtalt sellepärast, et ta räägib natuke inglise keelt.

Eelmisel nädalal võõrustas Putin Pekingi olümpia medalivõitjaid, teiste seas osales vastuvõtul ka 21-aastane Stepanova, kes avaldas Ukraina sõja valguses Putinile toetust. "Minu silmis on Venemaa taas tugev, uhke ja edukas riik. Ta ei meeldi kõikidele maailmas, see on ilmselge. Aga me liigume jälle õigel kursil ja me võidame, täpselt nagu võitsime olümpial. Suur tänu presidendile, kes hoiab meie riigi lippu kõrgel. Ma luban, et me ei langeta seda," ütles Stepanova vastuvõtul.

Nüüd avaldas venelanna sotsiaalmeedias, et on enda sõnavõtu järel saanud intervjuusoove lääneriikide ajakirjanikelt. "Osade nende ajakirjanikega olen varem ka isiklikult kohtunud ja seetõttu on nad ehk minust mingisuguse arvamuse kujundanud," kirjutas Stepanova inglise keeles. "Mul on teile kõikidele vastus: kas te tõesti ootasite minult midagi muud? Lihtsalt sellepärast, et ma naeratan ja räägin natuke inglise keelt, olen peaaegu alati valmis lõõpimiseks, teeb see minust kuidagi "teistsuguse venelase"? Ülim naiivsus!"

"Las ma ütlen teile midagi: meie, venelased, soovime alati oma riigile head. See on sisemine tõekspidamine – alati tuleb ka murrangulistel aegadel enda emamaad toetada. Kui teil on raskusi selle mõistmisega, siis ehk peaksite natuke iseseisvalt mõtlema, miks oleme nii kindlad, et saame raskustest võitu, nagu oleme alati saanud," jätkas Stepanova. "Ja võib-olla lõpetate enda poolt läänemeedias loodud müütide uskumise."

"Muide, mulle tegelikult ei meeldi "mina" asemel "meie" öelda. Aga kuna pärast Kremlis rääkimist olen ümbritsevatelt inimestelt saanud vaid toetussõnu, kasutan siiski "meie"," lõpetas Stepanova.

Stepanova oli Pekingis olümpiavõitjaks tulnud Venemaa naiskonna ankrunaine, lisaks temale kuulusid nelikusse veel Julia Stupak, Natalja Neprjajeva ja Tatjana Sorina. Individuaalselt sai Stepanova Pekingis sprindis seitsmenda koha. Eelmisel aastal võitis ta juunioride maailmameistrivõistlustel 5 km vabatehnikasõidus kuldmedali.

Pärast sõja puhkemist tühistas rahvusvaheline suusaliit (FIS) viis Venemaal toimuma pidanud erinevate alade MK-etappi ning nädal hiljem keelati Venemaa ja Valgevene sportlastel FIS-i MK-etappidel võistlemine. Otsus puudutas esialgu vaid lõppenud hooaega, edasise kohta pole FIS veel otsust teinud.