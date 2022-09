Välbe: FIS ei aruta enam venelaste MK-sarja tagasi lubamist

Eelmisel nädalal rääkis FIS-i peasekretär Michel Vion Norra meediale, et Venemaa ja Valgevene suusatajad võivad juba detsembrist MK-sarja naasta. "See otsus võtab paar nädalat või kuud aega. Kuid vaikselt kerkib mõte lasta Venemaa ja Valgevene tagasi suusamaailma. Me ei räägi Venemaal toimuvatest võistlustest, vaid venelaste osalemisest FIS-i korraldatud võistlustel ja maailmameistrivõistlustel," rääkis Vion Norra väljaandele Verdens Gang. "Kindlasti ei langeta FIS ühtegi lõpliku otsust ilma ROK-i selge soovituseta. Aga võib-olla on detsembriks lahendus leitud."

Nüüd avaldas aga Välbe, et praeguseks on teema maas. "Mul oli vestlus FIS-i presidendi Johan Eliaschiga. Kui enne osalist mobilisatsiooni oli veel võimalus, et meie sportlastel lubatakse neutraalsetena võistlustulle naasta, siis nüüd sellest enam ei räägita," ütles Välbe video vahendusel konverentsil "Venemaa – võim spordis". "Olukord on muutunud märksa keerulisemaks, aga loodame, et mõistus siiski võidab. Loodame parimat."

Pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas kulus FIS-il üle nädala, et Venemaa ja Valgevene sportlased MK-sarjast eemaldada. Otsuses mängisid suurt rolli norralased, kes teatasid enne Norras toimunud MK-etappi, et nemad ei lase Venemaa ega Valgevene suusatajaid starti.

FIS-i alla kuuluvad lisaks murdmaasuusatamisele veel ka kahevõistlus, suusahüpped, lumelauasport, mäesuusatamine ja freestyle-suusatamine. Praeguse seisuga on Venemaa ja Valgevene sportlastel keelatud FIS-i võistlustel osalemine.