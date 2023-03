Vene olümpiajuht: neutraalne staatus on sportlaste inimõiguste rikkumine

Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK avaldas teisipäeval, et Ukrainas algatatud sõjategevuse tõttu rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldatud Venemaa ja Valgevene individuaalsportlased võiksid neutraalsetena rahvusvahelisele areenile naasta.

ROK-i soovituste kohaselt ei tohiks rahvusvahelistel võistlustel osaleda sportlased, kes avalikult sõda toetavad; kehtima jäävad ROK-i kehtestatud sanktsioonid Venemaale ja Valgevenele, mis keelavad neis riikides rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamise. Samuti ei tohi võistlustel kuvada kummagi riigi lippe ega muid rahvuslikke sümboleid, sealhulgas ka hümne ning võistlusi ei või väisata kummagi riigi valitsusliikmed.

"Väljakuulutatud parameetrid on täiesti vastuvõetamatud," vahendab Venemaa uudisteagentuur TASS riigi olümpiakomitee presidendi Stanislav Pozdnjakovi teisipäevasel pressikonverentsil öeldud sõnu. "Neutraalne staatus on inimõiguste rikkumine, selle tõi välja ÜRO spetsialist. Meie hinnangul on pakutud tingimused põhjendamatud, õiguslikult paikapidamatud ning ülemäärased."

Pozdnjakovi sõnul rikub ROK olümpiahartat ning üritab Venemaa sportlaskonda lõhestada. "Praegused parameetrid ei hõlbusta Venemaa ja Valgevene sportlaste areenile naasmist. See on farss ja rikutud on olümpiaharta põhimõtteid. Täna sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega seotud sportlastele välja kuulutatud keeld on järjekordne peatükk diskrimineerivate karistuste nimekirjas. Usume, et see kriteerium on vundamendiks Venemaa spordi sisekonfliktile. Selle eesmärk on Venemaa sportlaste lõhestamine," lisas Pozdnjakov.