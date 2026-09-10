Niina Petrõkina avab võistlushooaja Tallinnas

Reedel ja laupäeval toimub Haabersti jäähallis Rahvusvahelise Uisuliidu võistluskalendrisse kuuluv Tallinn Open. Esimest korda sel hooajal saab võistlusolukorras näha nii Niina Petrõkina, Mihhail Selevko kui ka Arlet Levandi uusi kavasid.

Naiste üksiksõidus on Tallinnas osalemas kaksteist sportlast ja lisaks Petrõkinale osalevad Eesti uisutajatest veel Olesja Leonova, Marta Helena Prangel ja Karoliine Raudsepp.

Meeste üksiksõidus on konkurentsis seitse sportlast. Kõige tugevamaks väliskonkurendiks võib pidada eelmise Euroopa meistrivõistluste kaheksanda koha omanikku Kõrõlo Marsaki Ukrainast.

Juunioride naiste üksiksõidus on võistlemas kümme Eesti uisutajat nende seas kõik juunioride hooaja alguse katsevõistluse parimad Elina Goidina, Sofia Nekrassova ja Elizabeth Nõu. Noormeeste üksiksõidus asuvad võistlema Vladislav Churakov, Rasmus Kajalaid ja Ilya Nesterov.

Tallinn Open algab reedel kell 14.30 juunioride võistlusega. Meeste üksiksõidu lühikava sõidetakse kell 19.15 ja naiste üksiksõidus alustatakse võistlust kell 20.25. Laupäeval on ees vabakavad, kus 11.50 võistlevad juuniorid naiste üksiksõidus, millele järgneb juunioride meeste üksiksõit. Võitjad meeste üksiksõidus selguvad kell 17.35 ja naiste üksiksõidu vabakava on kavas kell 18.55.