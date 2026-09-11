Petrõkina rõõmustas kodupublikut suurepärase lühikavaga

Kahekordne Euroopa meister uisutas lühikavas välja 72,67 punkti, mis oli 2,06 punkti võrra parem isiklikust rekordist, mille Petrõkina püstitas jaanuaris Sheffieldis Euroopa meistriks tulles.

Paraku reedene tulemus ametliku rekordina siiski kirja ei lähe, sest rahvusvaheline uisuliit (ISU) arvestab ainult neid tulemusi, mis sünnivad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (nt. MM), GP-sarja etappidel või Challenger sarja võistlustel.

Petrõkina edu oli mäekõrgune. Teiseks tulnud itaallanna Sarina Joos kogus 56,67 punkti ja kolmandaks tulnud tšehhitar Michaela Malkova 50,19 punkti. Teistest eestlannadest sai Marta Helena Prangel neljanda (49,36 p) ja Karoliine Raudsepp 11. koha (31,55 p).

Meeste lühikavas teenisid Mihhail Selevko ja Arlet Levandi kaksikvõidu. Selevko korjas 85,36 punkti ja Levandi 76,67 punkti. Nende ametlikud isiklikud rekordid lühikavas on vastavalt 88,28 ja 77,45 punkti. Kolmanda koha hõivas ukrainlane Kõrõlo Marsak 75,51-ga.

Ka naisjuunioride lühikavas kuulus esikoht eestlasele. Sofia Nekrassova võitis 61,65 punktiga, edestades teise koha saanud britt Alice Smithi pisut enam kui nelja punktiga. Elina Goidina oli 55,82 punktiga viies.

Meesjuunioride lühikavas oli eestlastest parim Ilya Nesterov, kes pälvis 67,06-ga kolmanda koha. Üle 70 punkti teenisid Belgia esindaja Denis Krouglov (73,74 p) ja kasahh Artur Smagulov (70,54 p).

Laupäeval on ees vabakavad, kus 11.50 võistlevad juuniorid naiste üksiksõidus, millele järgneb juunioride meeste üksiksõit. Võitjad meeste üksiksõidus selguvad kell 17.35 ja naiste üksiksõidu vabakava on kavas kell 18.55.