X!

Autokrossis selgusid Eesti meistrid

Autosport
Autokross
Autokross Autor/allikas: Pixabay
Autosport

Võrumaal Matsil sõidetud viienda etapiga tõmmati joon alla autokrossi Eesti meistrivõistlustele.

Klassis GAZ-53 võitis nii viimase etapi kui meistritiitli Tauri Toime ühepunktise eduga Tajo Aasrohu ees. "Hoiak oli selline, et paneme välja 110 protsenti – kõik või mitte midagi. Siht oli meistritiitel, ükski madalam koht huvi ei pakkunud," rääkis Toime Autosport.ee vahendusel. "Hooaeg oli keeruline, esimesel poolel ei olnud lootustki, et tuleb meistritiitel, teine pool hakkas aga sujuma."

Toime võitis lisaks Matsile teise etapi Piirojal ja jõudis pjedestaali madalamatele astemetele Missos ja Smiltenes. "Kokkuvõttes olen rahul. Teist korda läks nii, et hooaja viimase sõiduga võitsin meistritiitli," lausus ta. "Tänan oma fännklubi, kes on sõltumata ilmast alati kohal."

Matsil sai teise koha Aasaroht ja kolmas oli Heigo Ojasaar. Meistrivõitluste kokkuvõttes kogus Toime 94 punkti, teise koha omanik Aasaroht 93 ja Andri Roos kolmandana 76 punkti.

Klassis Veobagi Super võitis tiitli ja viimase etapi Martin Talv. Veobagidele toimus kokku neli etappi, millest Talv võitis kolm ja kogus 96 punkti. Meistrisarja teine koht kuulub lätlasele Ainars Ramatsile 77 punktiga ja kolmanda kohaga lõpetas Mart Henning (65 punkt). "Aastaga jäin rahule," sõnas Talv. "Tänan kõiki toetajaid ja eriti oma isa ning perekonda."

Matsil katkestas Talv esimeses eelsõidus käigukasti rikke tõttu, kaks järgmist võitis nagu ka finaali. "Rada oli alguses väga hea, kuid kolmandas eelsõidus ja finaalis juba päris auklik ja tuli vaadata, milline sõidujoon on parim," rääkis ta. "Sõidu alguses hoidsin sisekurvidesse, kui peeglist nägin, et konkurendid on natuke tahapoole jäänud, püüdsin leida sujuvamat sõidujoont, et ei oleks nii palju auke."

Matsil lõpetas veobagide teise kohaga Ramats ja kolmas oli Igor Korobov.

Klassis GAZ-51 tuli Eesti meistriks lätlane Bruno Leimanis 108 punktiga, teine oli Veiko Hirsnik 94 ja kolmas Kaido Orro 69 punktiga. Leimanis katkestas finaalis tehnilistel põhjustel ja Veiko Hirsnik kolmandas eelsõidus ning finaalis ei startinud. Matsil võitis Mikk Mäesaar Orro ja Reinar Visseli ees. "Kui Leimanis oleks lõpuni sõitnud, oleks me finaali lõpus veel lahingut saanud pidada," sõnas Mäesaar.

Eesti karikavõistluste klassis SSV oli Matsil esikolmik Toomas Veske, Lauri Soots ja Mario Karuse. Hooaja kokkuvõttes oli edukaim Soots 67 punktiga, Karuse teine (53 punkti) ja Veske kolmas (42).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

19:01

Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

18:46

Eesti maletajad alustasid olümpiat kindlate võitudega

18:07

Ragnar Veerus tuli Euroopa kardisarjas viiendaks

17:51

Teppan: vabandusi meil otsida pole! Uuendatud

17:50

Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus Uuendatud

17:20

Autokrossis selgusid Eesti meistrid

16:37

Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitliväärilise punkti

16:11

Kombe andis KalPa suures võidumängus tulemusliku söödu

14:45

Kalev jätkab karjääri: passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla

14:14

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.09

Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud

15.09

Virves on WRC2 MM-tiitli lävel: mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada

15.09

Ovetškin läks Ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi

15.09

Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast

15.09

Peaaegu 5:0 edu maha mänginud Malõgina tõuseb karjääri parimale kohale

15.09

Barutost saab Euroopa Sumoföderatsiooni president

15.09

Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

14.09

Eesti võrkpallikoondis sai EM-il kolmanda kaotuse

08:05

Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi üle võidu

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo