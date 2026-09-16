Autokrossis selgusid Eesti meistrid

Klassis GAZ-53 võitis nii viimase etapi kui meistritiitli Tauri Toime ühepunktise eduga Tajo Aasrohu ees. "Hoiak oli selline, et paneme välja 110 protsenti – kõik või mitte midagi. Siht oli meistritiitel, ükski madalam koht huvi ei pakkunud," rääkis Toime Autosport.ee vahendusel. "Hooaeg oli keeruline, esimesel poolel ei olnud lootustki, et tuleb meistritiitel, teine pool hakkas aga sujuma."

Toime võitis lisaks Matsile teise etapi Piirojal ja jõudis pjedestaali madalamatele astemetele Missos ja Smiltenes. "Kokkuvõttes olen rahul. Teist korda läks nii, et hooaja viimase sõiduga võitsin meistritiitli," lausus ta. "Tänan oma fännklubi, kes on sõltumata ilmast alati kohal."

Matsil sai teise koha Aasaroht ja kolmas oli Heigo Ojasaar. Meistrivõitluste kokkuvõttes kogus Toime 94 punkti, teise koha omanik Aasaroht 93 ja Andri Roos kolmandana 76 punkti.

Klassis Veobagi Super võitis tiitli ja viimase etapi Martin Talv. Veobagidele toimus kokku neli etappi, millest Talv võitis kolm ja kogus 96 punkti. Meistrisarja teine koht kuulub lätlasele Ainars Ramatsile 77 punktiga ja kolmanda kohaga lõpetas Mart Henning (65 punkt). "Aastaga jäin rahule," sõnas Talv. "Tänan kõiki toetajaid ja eriti oma isa ning perekonda."

Matsil katkestas Talv esimeses eelsõidus käigukasti rikke tõttu, kaks järgmist võitis nagu ka finaali. "Rada oli alguses väga hea, kuid kolmandas eelsõidus ja finaalis juba päris auklik ja tuli vaadata, milline sõidujoon on parim," rääkis ta. "Sõidu alguses hoidsin sisekurvidesse, kui peeglist nägin, et konkurendid on natuke tahapoole jäänud, püüdsin leida sujuvamat sõidujoont, et ei oleks nii palju auke."

Matsil lõpetas veobagide teise kohaga Ramats ja kolmas oli Igor Korobov.

Klassis GAZ-51 tuli Eesti meistriks lätlane Bruno Leimanis 108 punktiga, teine oli Veiko Hirsnik 94 ja kolmas Kaido Orro 69 punktiga. Leimanis katkestas finaalis tehnilistel põhjustel ja Veiko Hirsnik kolmandas eelsõidus ning finaalis ei startinud. Matsil võitis Mikk Mäesaar Orro ja Reinar Visseli ees. "Kui Leimanis oleks lõpuni sõitnud, oleks me finaali lõpus veel lahingut saanud pidada," sõnas Mäesaar.

Eesti karikavõistluste klassis SSV oli Matsil esikolmik Toomas Veske, Lauri Soots ja Mario Karuse. Hooaja kokkuvõttes oli edukaim Soots 67 punktiga, Karuse teine (53 punkti) ja Veske kolmas (42).