Rootsi suusatähed ähvardavad venelaste kaasamisel MM-i boikoteerida

Mõne nädala eest leidis rahvusvahelise suusaliidu (FIS) peasekretär Michel Vion, et Venemaa sõjalise agressiooni tõttu eemaldatud suusatajad võiks naasta juba detsembriks.

"See otsus võtab paar nädalat või kuud aega. Kuid vaikselt kerkib mõte lasta Venemaa ja Valgevene tagasi suusamaailma. Me ei räägi Venemaal toimuvatest võistlustest, vaid venelaste osalemisest FIS-i korraldatud võistlustel ja maailmameistrivõistlustel," rääkis Vion Norra väljaandele Verdens Gang.

"Kindlasti ei langeta FIS ühtegi lõpliku otsust ilma ROK-i selge soovituseta. Aga võib-olla on detsembriks lahendus leitud."

Rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach tegi ülemöödunud nädalal ettepaneku, et naasta võiks need sportlased, kes avaldavad vastuseisu sõjategevusele Ukrainas.

"See ei tähenda tingimata Venemaa tagasitoomist. See tähendab Venemaa passiga sportlaste, kes ei toeta sõda, tagasitoomist," sõnas Bach intervjuus väljaandele Corriere della Sera.

Rootsi naiste suusakoondise liikmed Linn Svahn, Maja Dahlqvist ja Frida Karlsson neid samme ei poolda. Neist Svahn ja Dahlqvist on valmis sel puhul 2023. aasta Planica MM-i isegi boikoteerima.

"See on kahetsusväärne, see ei ole okei. Kuni Venemaa on Ukrainaga sõjas, peame sellest hoiduma ja mitte tervitama osalejaid Venemaalt," lausus tippsprinter Svahn Rootsi uudisteagentuurile TT. "Ma arvan, et spordis peaks olema selline selge positsioon. Kahjuks on sport ja poliitika seotud."

Kahekordne maailmameister Dahlqvist nõustus boikotiideega. "See on täiesti vale! Ma ei mõista, kuidas nad põhjendavad venelaste tagasitoomist, kui sõda jätkub. Samas olukorras saatsime nad minema. Ma ei näe mingit põhjust neid kaasata."

Karlssoni sõnul pole ta otsustanud, kas reageeriks Venemaa ja Valgevene sportlaste naasmisele boikotiga või mitte. Küll aga oli ta kaaslastega ühel meelel muus osas. "Kogu maailma kohustus on midagi ette võtta ja mitte lasta neil võistelda, kuni sõda jätkub," lausus mitme olümpia- ja MM-medali omanik.

Rahvusvaheline suusaliit peaks langetama Venemaa ja Valgevene sportlaste osas otsuse 22. oktoobril.