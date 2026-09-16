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Kombe andis KalPa suures võidumängus tulemusliku söödu

Jäähoki
KalPa
KalPa Autor/allikas: KalPa
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa alistas Soome meistriliigas kodus Hämeenlinna meeskonna lausa 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) ja kirjutas tabelisse teise võidu.

Resultatiivse söödu sai kirja ka eestlane, kelle eeltööst sündis teise kolmandiku alguses kohtumise teine värav. Tegemist oli Kombe teise liigamänguga sel hooajal ja esimese resultatiivsuspunktiga. Tema pluss-miinus reitinguks kujunes pluss kaks.

Suurimad teened KalPa võidus olid Kombe meeskonnakaaslastel Joonas Lyytinenil ja Juuso Mäenpääl. Mõlemad panustasid kahe värava ja ühe tulemusliku sööduga.

KalPa on alustanud hooaega kahe võidu ja kahe kaotusega. Järgmisena mängitakse reedel, 18. septembril kodus Tampere Ilvesega.

Robert Rooba klubi Kouvola KooKoo on saanud aga kaks kaotust ja on ainsana turniiritabelis nulli peal. Võimalus seisu parandada avaneb aga juba kolmapäeva õhtul, kui võõrustatakse eestlase endist koduklubi JYP-i.

Toimetaja: Siim Boikov

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