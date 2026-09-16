X!

Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitliväärilise punkti

Motosport
Kevin Saar
Kevin Saar Autor/allikas: erakogu
Motosport

Kuigi Kevin Saar kindlustas quadide motokrossi maailmameistritiitli juba Leedu etapil, osales ta siiski möödunud nädalavahetusel Hollandis hooaja viimasel etapil täie tõsidusega.

Võistluspäeva öine vihm muutis Varsseveldi raja väga märjaks ja raskeks ning ka võistluspäeval sadas vihma. Saar oli hommikuses warm-up'is kiireim ning alustas mõlemat sõitu holeshot'iga, vahendab Msport.ee.

"Hollandisse minnes on alati teada, et kohalikud on sealsetel radadel kiired," ütles Saar (Yamaha, Pärnu Motoclub). "Sealsed rajad muutuvad väga kiiresti sügavaks, auklikuks ning kogu rada ongi vaid rööpad. Kuskil mujal sarnaseid tingimusi leida pole võimalik. Teadsin, et [Mike] van Grinsven on seal väga tugev ja et temaga läheb kindlasti raskeks ning nii ka oli."

Esimeses sõidus tuli Saar finišisse teisena, kaotades vaid kuuekordsele Hollandi ja ühekordsele Euroopa meistrile van Grinsvenile, kuid teises sõidus suutis eestlane hollandlast selja taga hoida ja võidu võtta. Sellega kuulus Saarele ka etapi üldvõit, kuigi nii tema kui van Grinsven teenisid võrdselt 47 punkti.

Taas sai Saar rahuldust tunda sellest, et spetsiaaltreeningud startide ja reaktsioonikiiruse parandamiseks kannavad vilja. "Stardid tulid mul suurepäraselt välja ja mõlemast sõidust õnnestus saada stardivõit," võttis Saar nädalavahetuse kokku.

"Esimese sõidu alguses tegin kohe mõned eksimused ja langesin kolmandaks, kuid tõusin kiiresti tagasi teiseks. Sealt edasi oli tihe pusimine van Grinsveniga – üritasin leida möödumiskohta, kuid ta sõitis väga hästi ja mööduda mul ei õnnestunud. Teises sõidus vältisin vigu, tegin head tempot ja võitsin turvalise eduga. Väga super viis panna MM-sarjale punkt, olen kogu nädalavahetusega väga rahul. Tingimused ei olnud kerged, kuid tiim tegi suurepärast tööd ja masin oli väga hea."

18 võidusõitu ja üheksas riigis toimunud üheksa etappi väldanud MM-hooaja lõpetas Saar 424 punktiga, edestades teiseks tulnud iirlast Mark Mclernoni 78 punktiga. Itaallane Patrick Turrini, kes hooaja alguses oli kimpus vigastusega, oli 272 punktiga kolmas. Karl Robin Rillo (Honda, RedMoto Racing), kes kõigil etappidel ei osalenud, oli 159 punktiga 11.

Varasemalt viiel korral Euroopa meistriks tulnud Saar on motoajaloo esimene quadide motokrossi maailmameister.

"See, et quadidele tulid maailmameistrivõistlused, on kindlasti meie spordialale oluline samm – kogu hooaja vältel oli tunda, et kaalul on palju rohkem ja kõik võtavad asja veelgi tõsisemalt," ütles Saar. "Pealtvaatajaid oli alati palju, korraldused suurepärased ja konkurents tugev. Usun küll, et sari kasvab üha suuremaks, sest FIM võtab asja tõsiselt ja kuulab tähelepanelikult kõikide tagasisidet."

Juba kahe nädala pärast, 26.-27. septembril osalevad Kevin Saar, Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõna quadide rahvuste motokrossil Prantsusmaal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

19:01

Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

18:46

Eesti maletajad alustasid olümpiat kindlate võitudega

18:07

Ragnar Veerus tuli Euroopa kardisarjas viiendaks

17:51

Teppan: vabandusi meil otsida pole! Uuendatud

17:50

Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus Uuendatud

17:20

Autokrossis selgusid Eesti meistrid

16:37

Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitliväärilise punkti

16:11

Kombe andis KalPa suures võidumängus tulemusliku söödu

14:45

Kalev jätkab karjääri: passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla

14:14

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.09

Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud

15.09

Virves on WRC2 MM-tiitli lävel: mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada

15.09

Ovetškin läks Ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi

15.09

Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast

15.09

Peaaegu 5:0 edu maha mänginud Malõgina tõuseb karjääri parimale kohale

15.09

Barutost saab Euroopa Sumoföderatsiooni president

15.09

Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

14.09

Eesti võrkpallikoondis sai EM-il kolmanda kaotuse

08:05

Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi üle võidu

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo