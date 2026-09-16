Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitliväärilise punkti

Võistluspäeva öine vihm muutis Varsseveldi raja väga märjaks ja raskeks ning ka võistluspäeval sadas vihma. Saar oli hommikuses warm-up'is kiireim ning alustas mõlemat sõitu holeshot'iga, vahendab Msport.ee.

"Hollandisse minnes on alati teada, et kohalikud on sealsetel radadel kiired," ütles Saar (Yamaha, Pärnu Motoclub). "Sealsed rajad muutuvad väga kiiresti sügavaks, auklikuks ning kogu rada ongi vaid rööpad. Kuskil mujal sarnaseid tingimusi leida pole võimalik. Teadsin, et [Mike] van Grinsven on seal väga tugev ja et temaga läheb kindlasti raskeks ning nii ka oli."

Esimeses sõidus tuli Saar finišisse teisena, kaotades vaid kuuekordsele Hollandi ja ühekordsele Euroopa meistrile van Grinsvenile, kuid teises sõidus suutis eestlane hollandlast selja taga hoida ja võidu võtta. Sellega kuulus Saarele ka etapi üldvõit, kuigi nii tema kui van Grinsven teenisid võrdselt 47 punkti.

Taas sai Saar rahuldust tunda sellest, et spetsiaaltreeningud startide ja reaktsioonikiiruse parandamiseks kannavad vilja. "Stardid tulid mul suurepäraselt välja ja mõlemast sõidust õnnestus saada stardivõit," võttis Saar nädalavahetuse kokku.

"Esimese sõidu alguses tegin kohe mõned eksimused ja langesin kolmandaks, kuid tõusin kiiresti tagasi teiseks. Sealt edasi oli tihe pusimine van Grinsveniga – üritasin leida möödumiskohta, kuid ta sõitis väga hästi ja mööduda mul ei õnnestunud. Teises sõidus vältisin vigu, tegin head tempot ja võitsin turvalise eduga. Väga super viis panna MM-sarjale punkt, olen kogu nädalavahetusega väga rahul. Tingimused ei olnud kerged, kuid tiim tegi suurepärast tööd ja masin oli väga hea."

18 võidusõitu ja üheksas riigis toimunud üheksa etappi väldanud MM-hooaja lõpetas Saar 424 punktiga, edestades teiseks tulnud iirlast Mark Mclernoni 78 punktiga. Itaallane Patrick Turrini, kes hooaja alguses oli kimpus vigastusega, oli 272 punktiga kolmas. Karl Robin Rillo (Honda, RedMoto Racing), kes kõigil etappidel ei osalenud, oli 159 punktiga 11.

Varasemalt viiel korral Euroopa meistriks tulnud Saar on motoajaloo esimene quadide motokrossi maailmameister.

"See, et quadidele tulid maailmameistrivõistlused, on kindlasti meie spordialale oluline samm – kogu hooaja vältel oli tunda, et kaalul on palju rohkem ja kõik võtavad asja veelgi tõsisemalt," ütles Saar. "Pealtvaatajaid oli alati palju, korraldused suurepärased ja konkurents tugev. Usun küll, et sari kasvab üha suuremaks, sest FIM võtab asja tõsiselt ja kuulab tähelepanelikult kõikide tagasisidet."

Juba kahe nädala pärast, 26.-27. septembril osalevad Kevin Saar, Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõna quadide rahvuste motokrossil Prantsusmaal.