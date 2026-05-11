Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

Nädalavahetusel selgusid Eesti meistrid kurlingu segavõistkondade arvestuses ning tiitlivõistluse võitjaks tuli Harri Lille võistkond, mis alistas finaalis tiitlikaitsja Margus Tubalkaini võistkonna.

Lille võistkond läbis turniiri puhaste paberitega ning tagastas endale Eesti meistritiitli segavõistkondade arvestuses. Tiimi jaoks on see neljas Eesti meistri tiitel. Finaalis alistas Lille võistkond tiitlikaitsjad, Margus Tubalkaini võistkonna tulemusega 7:2.

Eesti meistriteks segavõistkondade arvestuses tulid seega Lill, Erika Tuvike, Siim Sildnik ja Karoliine Kaare.

Pingelises poolfinaalis alistas Margus Tubalkaini võistkond Karl Kukneri võistkonna tulemusega 8:7. Hõbemedalid võitsid Aleksander Andre, Hettel Weddro, Margus Tubalkain ja Margit Peebo. Pronksmedali võitsid Liisa Turmann, Karl Kukner, Lola Soomer ja Karl Kristjan Jostov.

Kurlingu segavõistkondadesse kuuluvad kaks meest ja kaks naist. Kokku osales Eesti meistrivõistlustel sel korral kolm võistkonda ning tegemist oli kurlinguhooaja viimase meistrivõistlusega.