ROK-i president mõistis hukka Vene sportlaste naasmist kritiseerivad riigid

ROK kutsus teisipäeval Lausanne'is oma täitevkomitee kohtumisel alaliite üles Venemaa sportlasi individuaalvõistlustele kaasama, aga seda neutraalsete atleetidena, mitte oma lipu all, kus edu korral ei mängitaks neile Venemaa hümni. Samuti ei tohiks võistlustel osaleda sportlased, kes toetavad avalikult sõda või sportlased, kes on seotud Venemaa või Valgevene sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

Päev varem tegid Eesti, Ukraina, Läti, Leedu ja Poola ROK-ile ühisavalduse, rõhutades, et ühtegi Venemaale ja Valgevenele kehtestatud piirangut ei tohi leevendada, kuni sõda Ukraina vastu kestab. ROK-i soovitustele on viimastel päevadel teiste seas vastumeelsust avaldanud ka Suurbritannia, Saksamaa ja Tšehhi.

"On taunimisväärne, et mõned valitsused ei taha austada olümpialiikumises enamuse huve ega spordi autonoomiat, mida nad teistelt riikidelt lugematutes kõnedes, resolutsioonides ja Euroopa liidu deklaratsioonides igal võimalusel paluvad," vahendab Reuters ROK-i presidendi neljapäeval Lausanne'is lõppenud kohtumise järel öeldud sõnu.

"On taunimisväärne, et need valitsused ei käsitle topeltstandardite küsimust, millega oleme oma konsultatsioonidel kokku puutunud. Me pole neilt saanud ühtegi kommentaari nende sportlaste osalemise kohta, kelle riigid on seotud ülejäänud 70 maailmas toimuva sõja ning relvakonfliktiga," jätkas Bach. "Veel taunimisväärsem on, et need valitsused vaatavad mööda kahe ÜRO inimõiguste nõukogu raportööri selgetest aruannetest, kuigi teiste teemade puhul rõhutavad alati oma nõuet inimõigusi au sees hoida," lisas ROK-i president.

"Valitsuste sekkumine on olümpialiikumise ühtsust tugevdanud," sõnas Bach. "Ei ole valitsuste otsustada, millised sportlased saavad millistel võistlustel osaleda. See oleks meie praeguse spordimaailma lõpp."