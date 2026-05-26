Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

Tõnis Sildaru mõisteti teisipäeval Harju maakohtus süüdi oma tütre, freestyle-suusataja Kelly Sildaru vara omastamises ning mõistis talle karistuseks kaks aastat vangistust kaheaastase katseajaga.

Kohtu hinnangul pööras Tõnis Sildaru oma tütre kontole laekunud raha ebaseaduslikult enda, oma lähedaste ja enda kontrolli all olevate kolmandate isikute kasuks. Sildaru jäi pärast otsuse välja kuulutamist napisõnaliseks. "Ma arvan, et võtame natuke aega," vastas ta saalist lahkudes küsimusele, kas kaebab otsuse edasi.

"Nagu olen korduvalt öelnud: otsus on küll süüdimõistev, aga selles kriminaalasjas ei võitnud kumbki osapool. Mõlemad osapooled on tegelikult kaotajad, sest see on lihtsalt ühe pere tragöödia," rääkis ERR-ile prokurör Leelet Kivioja.

"Sellised kriminaalasjad ei peaks üldse kohtusse jõudma, oleks ideaalne, kui see lahendus oleks tulnud väljaspool kohtusaali. Mõlemale osapoolele ka pakuti, et nad oleks võinud leppida ja leida muu lahenduse, kahjuks seda menetluse kestel ei juhtunud," lisas ta.

Kohus määras, et Tõnis Sildaru peab oma tütrele tagastama 211 207 eurot ning tema menetluskulud summas 95 235 eurot. Samuti jääb Tõnis Sildaru kanda kriminaalmenetluse käigus tekkinud kaitsjatasu summas 81 183 eurot.

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

