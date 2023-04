Venemaa spordijuht usub, et piirangud nende sportlastele leevenevad

Rahvusvahelise olümpiakomitee viimased suunised julgustavad alaliite Venemaa ja Valgevene sportlasi taas võistlustele kaasama, aga seda rangetel tingimustel. Näiteks ei tohi atleedid olla seotud riigi sõjaväe või julgeolekustruktuuridega ega avaldanud toetust sõjategevusele Ukrainas.

Piiranguid on Venemaal laialdaselt kritiseeritud, kuna neid peetakse alandavaks ja paljud riigi tippsportlased ongi ühel või teisel moel võimustruktuuridega seotud. Pozdnjakov on aga kindel, et ROK-i piirangud leevenevad aja jooksul.

"See aasta on olnud raske, aga nagu elu on näidanud, siis on see meie olümpiaperet ühendanud," kommenteeris ta riikliku uudisteagentuuri TASS vahendusel. "Täna tunnistavad ka meie vastased, et ebaõiglased sanktsioonid tuleb üle vaadata.

"Kahjuks ei tegele sellega kõik, aga vastav protsess on alanud ja see on ümberpöördumatu," jätkas Pozdnjakov. "Kahtlemata vaatab ROK enne 2024. aasta olümpiamänge ebaõiglased ja vastuvõetamatud tingimused suuresti üle."

Hetkel on mõned alaliidud Venemaa sportlased tagasi rahvusvahelisele areenile lubanud. Teiste seas näiteks vehklemine ja maadlus, aga paljud nendel aladel tegutsevad Venemaa sportlased on justnimelt jõustruktuuridega seotud. Samas on rahvusvaheline maadlusliit (UWW) juba teatanud, et kavatseb vastava küsimuse ROK-is tõstatada.

Pozdnjakovi kõrval on optimistlik ka Venemaa ujumisliidu president Vladimir Salnikov. "Pean seatud tingimusi vastuvõetamatuteks," sõnas ta samuti TASS-ile. "On teatud ootused, et situatsioon võib muutuda, nii et jälgime olukorda."