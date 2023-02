Olümpiavõitja pole neutraalsuse saamiseks nõus Venemaad hukka mõistma

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) uurib võimalusi, kuidas ja millistel tingimustel saaksid Venemaa ja Valgevene sportlased osaleda rahvusvahelistel võistlustel, eelkõige 2024. aasta Pariisi olümpia- ja paraolümpiamängudel.

"Kuulsin, et töötatakse selle nimel, et saaksime võistelda neutraalsete sportlastena. Räägitakse, et tuleb allkirjastada mingi paber. Selle kohta ütlen, et ma ei kirjuta alla ühelegi paberile, mis ütleb, et olen Venemaa vastu," vahendab portaal Insidethegames suusataja sõnu.

"Sportlastena oleme väsinud meie õiguste rikkumistest ja meie väärikuse alandamisest. Mina olen Venemaa sportlane, kes armastab ja austab oma kodumaad, aga kui ma pean neutraalsuse saamiseks millelegi alla kirjutama, siis seda ma ei tee," lisas Stupak.

Stupak võitis eelmisel talvel Pekingi taliolümpiamängudel Venemaa olümpiakomitee eest võisteldes kulla 4x5 km teatesõidus. Lisaks on tal auhinnakapis kolm olümpiamängude pronksmedalit.