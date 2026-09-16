Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus

Eesti koondis on pidanud Tamperes toimuval C-grupi turniiril kolm kohtumist, aga suutnud võita vaid kaks geimi. Kolmapäeval ootab ees kohtumine Hollandiga, kes on nüüdseks juba minetanud lootuse edasi pääseda.

Eesti koondise peatreeneri Alar Rikbergi sõnul oli meeskond viimases mängueelses treeningu jooksul terav, seda eriti servijoone tagant. "Tehti asju, millest oleme rääkinud. Nüüd vaatame, kas need asjad ka mängu edasi kanduvad. Palju variatsoone, leiti nii lühikesi kui ka piiriserve, pandi vastuvõtjad surve alla," rääkis treener.

Holland sai oma turniiri avamängus Taanilt 0:3 kaotuse, aga viis seejärel kohtumised Serbia ja Soomega otsustavasse geimi, kus tuli siiski vastase paremust tunnistada. Kui palju võiks Eestit aidata see, et hollandlased on mänginud kolmel järjestikusel päeval ja viimasel kahel neist viies geimis?

"Varasemad turniirid on näidanud, et kas see puhkepäev ikka hästi või halvasti mõjub. See, et hollandlased kaks päeva järjest viis geimi on mänginud, vaevalt nad midagi meile kinkima tulevad. Kõik tiimid on ennast oma paremasse vormi ajanud, kõik teadsid ammu, milline mängugraafik neid ees ootab," arvas Rikberg. "Nad on kindlasti selleks valmis, aga samamoodi on ka Eesti koondis valmis."

"Hollandil on klassi küll ja veel, näidati viimases kahes mängus südi ja võitluslikku mängu. Ühtegi lihtsat vastast meil ju pole."

Eesti meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV/Linnea Laatikainen

"Õhtuse mängu märksõna on võitluslikkus ja kumb oma mängu paremini jooksma saab. Meie eesmärk on EM-il lõpuks üks terviklik mäng kokku panna, geime ja mingeid hetke oleme mänginud oma võimete piiril ja näidanud väga ilusat võrkpalli," lisas treener. "Seni ei ole meil õnnestunud kokku panna läbi mängu tasavägist, võitluslikku ja võiduga lõppevat esitust."

Neli mängu kaotanud Hollandil pole enam võimalust edasi pääseda, aga kolm kohtumist pidanud Eestil tehniliselt veel on. Selleks oleks vaja Holland kindlalt alistada. "Seni kuni variandid on laual, ükskõik mille nimel, mängime alagrupist edasipääsu nimel. Mul ei ole kahtlust ega ühtegi etteheidet meie häälestatuse või võitluslikkuse baasil. Teeme asju hästi, mängime nii nagu oskame ja lõpptulemus selgub õhtul," sõnas Rikberg.

"Kindlasti peame olema valmis selleks, et isegi see seitse, kes mängu alustab, ei pruugi olla see seitse, kes kogu mängu platsil on. Kõik mehed on õnneks näidanud, et nad on võimelised ka pingilt tulema, mängu muutuse tooma ja maksimaalse panuse andma," lisas ta.

Mäng Hollandiga algab kolmapäeval kell 20, sündmuste käiku saab jälgida ka ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.