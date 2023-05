FIS pikendas venelaste ja valgevenelaste võistluskeeldu

"Praegune FIS-i reegel, mis ei luba Venemaa ja Valgevene sportlasi ega ametnikke FIS-i võistlustele, jääb kehtima," seisis nõukogu otsuste all lakooniliselt.

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe ütles kodumaa meediale, et tema teada võidakse küsimus uuesti arutlusele võtta septembris.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse mullu 24. veebruaril otsustas FIS märtsis määrata ajutise võistluskeelu Venemaa ja Valgevene sportlastele kõikidel FIS-i egiidi all peetavatel võistlustel. FIS-i egiidi all toimuvad võistlused murdmaasuusatamises, kahevõistluses, suusahüpetes, lumelauaspordis, mäesuusatamises ja freestyle-suusatamises.

Tänavu teatas rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK), et nende täitevkomitee soovitab rahvusvahelistel alaliitudel Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalsetena võistlustulle lubada, et kedagi ei diskrimineeritaks passi pärast. "Valitsused ei tohi otsustada, millised sportlased tohivad võistlustel osaleda ja millised mitte; ühtki sportlast ei tohiks võistlemast keelata ainult tema passi alusel," seisis ROK-i avalduses.

Samas ütles ROK, et neutraalsetena võistlema pääsevad sportlased ei tohi olla seotud sõjaväelike organisatsioonide või sõjaväega, samuti on tingimuseks see, et need sportlased pole avalikult sõda toetanud. Venemaa murdmaasuusatajate seas on aga mitmeid, kes on armeesportlased. Näiteks mullu Pekingi olümpial kolm kulda võitnud Aleksandr Bolšunov on eelmisest aastast Venemaa relvajõudude kapten.

Lisaks tegi FIS-i nõukogu veel mitmeid otsuseid, muuhulgas otsustati, et lõppenud hooajal MK-sarjas sisse viidud muudatus, kus nii meestel kui naistel on ühepikkused distantsid, rakendub edaspidi ka maailmameistrivõistlustel ehk mehed ja naised hakkavad võistlema samadel distantsidel – näiteks maraton on kõigile 50 km. Ühtlasi anti sisse avaldus, et ka olümpiamängudel muudetaks distantse niimoodi, et meestel ja naistel oleksid samad distantsid.

Otsustati ka, et kõiki alasid ühendavate FIS-i mängudega tehakse algust 2028. aastal.