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Rehemaa: olümpial jäi esikümnekohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta

Suusatamine
Aivar Rehemaa
Aivar Rehemaa Autor/allikas: Eero Vabamägi/Postimees
Suusatamine

Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Aivar Rehemaa rääkis peagi algava võistlushooaja ERR-ile koondise seisust ja ütles, et sportlased peavad sel hooajal täitma eesmärke, mis mullusel olümpiahooajal täitmata jäid.

Murdmaasuusatamise maailma karika sarja hooajaga tehakse algust novembri lõpus Rukal ning kavas on ka Tour de Ski, mis toimub uue aasta alguses. Ka tänavune aasta toob tiitlivõistluse, kui Rootsis Falunis korraldatakse veebruaris maailmameistrivõistlused.

"Aus vastus on see, et sportlaste jaoks [hooajad] liiga palju ei erine. Tiitlivõistlus on tiitlivõistlus. Et ta on Falunis, on see kindlasti väga suur spordipidu nagu oli kaks aastat tagasi Trondheimis," arvas Rehemaa.

Eesti koondis ei ole läbinud suuri muudatusi, meeste poolel on põhirõhk jätkuvalt Alvar Johannes Alevi, Martin Himma, Christopher Kalevi ja Karl Sebastian Dremljugaga. Naiste poolel on nendeks Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul ning kaksikõed Keidy ja Kaidy Kaasiku.

Kas järelkasvu ka on? "Tegelikult meil neid sportlasi, kes sellele tasemele tahavad saada ja küündivad MK-tasemele, on tegelikult rohkem. Mul on heameel, et meil on neid. Spordis on ikka: keegi jääb haigeks, kellel on vigastus," vastas Eesti koondise treener. "Tegelikult on meil nii naiste poolt kui ka meeste poolt neid, kellel kindlasti on eesmärk mitte vähem kui pääs Faluni MM-ile."

Selgeks prioriteediks on tänavu veebruarikuine MM, eestlased üritavad osaleda ka võimalikult paljudel MK-etappidel. "Olen sportlastele lubanud, et kui meil on piisavalt head tulemused, siis kellelgi kuskil startimata ei jää. Seda joont olen suutnud viimased aastad hoida ja teeme tööd, et ka tulevikus nii oleks. Võistkonnana Tour de Skid ametlikult kalendris ei ole, aga olen kindel, et Eesti suusatajad on seal stardis," ütles Rehemaa.

Mis tänavusteks eesmärkideks on? "See on alati tänamatu töö, aga ma ei saa seada madalamaid eesmärke, kui olid olümpiamängudel. Selle peale paljud olid kahtleval seisukohal. Meil olid eesmärgiks TOP-10 kohad, meil ei jäänud sellest väga palju puudu. MM-il tuleb need kohad ära võtta," sõnas Eesti koondise treener.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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