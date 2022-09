Venemaa suusatajad võivad juba detsembrist MK-sarja naasta

FIS-i peasekretär usub, et rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on muutunud avatumaks mõttele lasta Venemaa ja Valgevene suusatajatel tänavu MK-sarjas osaleda. Vioni sõnul on FIS viimastel nädalatel mitmel korral ROK-i esindajatega sel teemal kohtunud.

"See otsus võtab paar nädalat või kuud aega. Kuid vaikselt kerkib mõte lasta Venemaa ja Valgevene tagasi suusamaailma. Me ei räägi Venemaal toimuvatest võistlustest, vaid venelaste osalemisest FIS-i korraldatud võistlustel ja maailmameistrivõistlustel," rääkis Vion Norra väljaandele Verdens Gang. "Kindlasti ei langeta FIS ühtegi lõpliku otsust ilma ROK-i selge soovituseta. Aga võib-olla on detsembriks lahendus leitud."

Vion rõhutas, et Venemaa ja Valgevene sportlased saaksid ainult neutraalse lipu all võistelda. Ühtlasi avaldas Vion, et FIS on tagasi lükanud kahe Venemaa suusataja avaldused esindada Venemaa koondise asemel Iisraeli koondist. Venelased lootsid seekaudu pääseda järgmisel kevadel toimuvale MM-ile.

Norra esindaja FIS-i nõukogus, Erik Röste, kuulis spekulatsioonidest meedia kaudu. "Mina pole sellest varem kuulnud. Juulis toimunud nõukogu koosolekul otsustati, et venelaste ja valgevenelaste keeld jääb jõusse. Mina toetasin seda otsust. Venemaa on küll murdmaasuusatamises suurepärane riik, kuid Norra sportlaste seas on laialdane üksmeel, et venelased ei tohi Ukraina sõja ajal võistelda."

Pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas kulus FIS-il üle nädala, et Venemaa ja Valgevene sportlased MK-sarjast eemaldada. Otsuses mängisid suurt rolli norrakad, kes teatasid enne Norras toimunud MK-etappi, et nemad ei lase Venemaa ega Valgevene suusatajaid starti.

Möödunud nädalal otsustas rahvusvahelise laskesuusa (IBU) kongress jätta jõusse venelastele ja valgevenelastele kehtestatud võistluskeelu.

Murdmaasuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab novembri lõpus Soomes.