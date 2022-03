Norra suusaliit ei lase venelasi starti, FIS andis järele

Reedel teatas FIS, et tühistas seoses Venemaa rünnakuga Ukrainale viis Venemaal toimuma pidanud MK-etappi. Norra suusaliit andis laupäeval teada, et ei soovi Venemaa sportlasi enda riigis toimuvatele MK-etappidele – sel nädalal võõrustavad norralased nii murdmaasuusatamise, suusahüpete, kahevõistluse kui mäesuusatamise etappe.

FIS kinnitas veel esmaspäeval Norra meediale, et nemad ei hakka ühtegi sportlast rahvuse, soo, rassi või seksuaalse orientatsiooni tõttu diskrimineerima ja seetõttu pole neil plaanis Venemaa sportlastel võistlemist keelata. Samas teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee esmaspäeva pärastlõunal, et nende hinnangul ei tohiks Venemaa ja Valgevene sportlased ühelgi võistlusel osaleda.

Hoolimata norralaste laupäevasest avaldusest sõitsid Venemaa murdmaasuusatajad eesotsas olümpiavõitja Aleksandr Bolšunoviga siiski Norrasse. "Me ei tohiks venelasi starti lubada," ütles seepeale FIS-i murdmaasuusatamise alakomitee juht, norralane Vegard Ulvang. "Ukraina on FIS-i liige ja neid rünnatakse. Me ei saa lubada sellist asja, et need, keda tulistatakse, peavad minema koju sõdima ja need, kes tulistavad, võivad võistelda."

"Venemaa sportlased on ohvitserid. See muudab nende võistlema lubamise veel märgilisemaks," lisas Ulvang.

Teisipäeva hommikul saatis Norra suusaliit FIS-ile kirja, kus andis neile teada, et eesootavatel MK-etappidel Norras ei luba nad venelasi ega valgevenelasi starti. "Lootsime, et FIS teeb ise otsuse, aga me ei saa enam kauem oodata," selgitas Norra suusaliidu president Erik Röste. "Seetõttu teavitasime FIS-i ise, et me ei luba Venemaa ja Valgevene sportlasi võistlema."

Ulvang ennustas esmaspäeval, et juhul kui norralased sellise otsuse teevad ja FIS sellega ei nõustu, võidakse Norra võistlustel MK-etapi staatus ära võtta. "See on risk, mille peame võtma," sõnas Ulvang. "Niimoodi sunnime ka FIS-i tegutsema."

"Norra suusaliit saab öelda, et ei soovi venelaste ja valgevenelaste osalemist, aga nad ei saa seda neile keelata," teatas FIS-i peasekretär Michel Vion esimese kommentaarina Norra rahvusringhäälingule (NRK). "See on FIS-i reeglitega vastuolus."

Seejärel oli aga FIS-il koosolek, kus otsustati siiski, et Venemaa ega Valgevene sportlased sel hooajal enam FIS-i MK-etappidel võistelda ei saa. FIS põhjendas enda otsust kartusega Venemaa sportlaste turvalisuse pärast.

Murdmaasuusatamises on neljapäeval kavas MK-etapp Drammenis, nädalavahetusel võisteldakse Oslos Holmenkollenis.