Sukles: sportlaste seisukohad on spordipoliitikas suurima osakaaluga

Eesti Olümpiakomitee (EOK) peasekretär Siim Sukles kommenteeris teisipäeva õhtul Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) avaldatud soovitusi Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalsete üksiksportlastena taas rahvusvahelistele võistlustele lubada . Sukles ütles ERR-ile, et spordipoliitikas on kõige tähtsam sportlaste arvamus.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) peasekretär Siim Sukles ütles ERR-ile, et ROK-i täitevkomitee koosolekult enam konkreetseid samme tõenäoliselt ei astuta. "See on praegu nagu tennisemäng, praegu on pall löödud rahvusvaheliste alaliitude kätte ja nüüd vaadatakse, kuidas reageeritakse," ütles Sukles.

Sukles lisas, et ROK-i soovituste nimekirja asemel oleks tema tahtnud näha vaid üht lauset: "Soovitus on see, et Vene ja Valgevene sportlased ei ole ühelegi kvalifikatsioonivõistlusele oodatud."

EOK peasekretär viitas teisipäeval välja saadetud ühispöördumisele, millele andsid allkirja 323 vehklejat, kes nõudsid ROK-ilt ja rahvusvaheliselt vehklemisliidult Venemaa ja Valgevene sportlaste võistluskeelu taastamist.

"Ma arvan, et see asi, mis vehklejad tegid, oli üks kõige tugevamaid toetusavaldusi. See oli imekiiresti tehtud ja tänu sellele, et see oli nii kiire, jäid ka meie vehklejad sealt välja," selgitas Sukles.

Ükski Eesti vehkleja ei allkirjastanud teisipäevast pöördumist, kuid kahekordne olümpiamedalist Katrina Lehis avaldas sotsiaalmeedias Ukraina sportlastele toetust. "Kas minu allkirjaga või ilma allkirjata, ma seisan oma Ukraina sõprade kõrval! Olen teinud seda algusest peale nii sõnas kui teos ja teen seda ka edaspidi," kirjutas Lehis.

Sukles ütles, et spordis on alati kõige tähtsam sportlane ja mida rohkem kõlab sportlaste arvamusi Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlustelt kõrvale jätmise kohta, seda võimsamad need arvamused ka on. "Kui sportlased tõstavad häält ning ütlevad, et ei taha Venemaa või Valgevene sportlasi võistlustele, siis sellel on suurem osakaal, kui välisministrite seisukohad," ütles EOK peasekretär.