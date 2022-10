FIS ei luba Venemaa suusatajatel algaval hooajal võistelda

FIS-i egiidi all toimuvad võistlused murdmaasuusatamises, kahevõistluses, suusahüpetes, lumelauaspordis, mäesuusatamises ja freestyle-suusatamises.

Venemaa ja Valgevene sportlaste jaoks on FIS-i võistlustel osalemine keelatud alates märtsi algusest ning kuigi FIS-i peasekretär Michel Vion rääkis septembri lõpus Norra meediale, et nad võivad juba sel aastal MK-sarja naasta, on Soome suusaliidu asepresident Martti Uusitalo nüüd VG-le kinnitanud, et võistluskeeld jääb püsima.

"Otsus oli oodatud: võistluskeeld jätkub," sõnas ka FIS-i juhatusse kuuluv rootslane Mats Arjes uudisteagentuurile TT.

"See üllataks mind väga, kui võistluskeeld tühistataks. Minu positsioon on olnud alates veebruarist väga selge: see on jõhker rünnak Ukraina inimeste vastu ja sport peab sellele vastama," rääkis NRK-le nädala alguses Norra suusaliidu ekspresident ja praegune FIS-i juhatuse liige Erik Röste.