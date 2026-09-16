Teppan: vabandusi meil otsida pole!

Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab kolmapäeval Tamperes toimuvat EM-turniiri, kui läheb C-grupis vastamisi Hollandiga. Diagonaalründaja Renee Teppan ütles ERR-ile mängu eel, et kolm kaotust koondise meeleolu rikkunud ei ole ning Hollandi vastu minnakse igal juhul mängu võitma.

Eesti koondis on pidanud Tamperes toimuval C-grupi turniiril kolm kohtumist, aga suutnud võita vaid kaks geimi. Kolmapäeval ootab ees kohtumine Hollandiga, kes on nüüdseks juba minetanud lootuse edasi pääseda.

Eesti mehed said oma turniiri esimeses kohtumises Serbialt 1:3 kaotuse, millele järgnesid 0:3 kaotus Taanile ja 1:3 kaotus Belgiale. "Mingisugust draamat või musta meeleolu ei ole täheldanud. Üks oluline mäng sai kaotatud, salamisi oli ikka plaan Taanit võita, aga läks teistpidi," tõdes Teppan.

"Üldine meeleolu on okei. Mis puudutab geimide lõppe, siis ainuke lahendus sellele probleemile on see, et tegutsed julgelt ja õnnestunult. Meil on üks õnnestumine puudu olnud, mis hoo sisse lükkaks. Holland sarnaselt meile puterdas geimilõppe, nüüd tahaks väita, et neil mäng jookseb. Ka meie oskame võrkpalli mängida, loodetavasti täna seda ka näeme," lisas ta.

Holland sai oma turniiri avamängus Taanilt 0:3 kaotuse, aga viis seejärel kohtumised Serbia ja Soomega otsustavasse geimi, kus tuli siiski vastase paremust tunnistada. Nelja kaotusega on nad minetanud lootuse edasi pääseda, kolm kohtumist pidanud Eestil on veel matemaatiline võimalus edasi saada, kuid selleks tuleb Holland kindlasti alistada.

"Igat mängu minnakse võitma, tegu on siiski EM-iga. Mis teeb Hollandi puhul meie ettevalmistuse keerulisemaks, on see, et neil on kolmas päev järjest mängida. Meil oli eile puhkepäev, mingeid vabandusi meil otsida pole!" ütles Teppan.

Eestlased pidasid kolmapäeva lõuna paiku oma viimase trenni enne Hollandiga kohtumist, aga Teppani sõnul midagi uut ette ei võetud. "Otseselt ei keskendu vastasele, pigem iseenda liigutused läbi ja standardvärk. Mis puudutab õhtut, loomulikult lähme võitu võtma. Tabeli seis on teada, see pole ilus, aga meie asi on tööd jätkata," ütles ta. "Usun, et meie parimad mängud on veel ees. Siin on mängu olnud küll ja veel, aga kurikuulsad geimilõpud, millest on palju räägitud..."

Mäng Hollandiga algab kolmapäeval kell 20, sündmuste käiku saab jälgida ka ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.