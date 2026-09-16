X!

Teppan: vabandusi meil otsida pole!

Võrkpalli Eesti koondis
Renee Teppan
Renee Teppan Autor/allikas: CEV/Linnea Laatikainen
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab kolmapäeval Tamperes toimuvat EM-turniiri, kui läheb C-grupis vastamisi Hollandiga. Diagonaalründaja Renee Teppan ütles ERR-ile mängu eel, et kolm kaotust koondise meeleolu rikkunud ei ole ning Hollandi vastu minnakse igal juhul mängu võitma.

Eesti koondis on pidanud Tamperes toimuval C-grupi turniiril kolm kohtumist, aga suutnud võita vaid kaks geimi. Kolmapäeval ootab ees kohtumine Hollandiga, kes on nüüdseks juba minetanud lootuse edasi pääseda.

Eesti mehed said oma turniiri esimeses kohtumises Serbialt 1:3 kaotuse, millele järgnesid 0:3 kaotus Taanile ja 1:3 kaotus Belgiale. "Mingisugust draamat või musta meeleolu ei ole täheldanud. Üks oluline mäng sai kaotatud, salamisi oli ikka plaan Taanit võita, aga läks teistpidi," tõdes Teppan.

"Üldine meeleolu on okei. Mis puudutab geimide lõppe, siis ainuke lahendus sellele probleemile on see, et tegutsed julgelt ja õnnestunult. Meil on üks õnnestumine puudu olnud, mis hoo sisse lükkaks. Holland sarnaselt meile puterdas geimilõppe, nüüd tahaks väita, et neil mäng jookseb. Ka meie oskame võrkpalli mängida, loodetavasti täna seda ka näeme," lisas ta.

Holland sai oma turniiri avamängus Taanilt 0:3 kaotuse, aga viis seejärel kohtumised Serbia ja Soomega otsustavasse geimi, kus tuli siiski vastase paremust tunnistada. Nelja kaotusega on nad minetanud lootuse edasi pääseda, kolm kohtumist pidanud Eestil on veel matemaatiline võimalus edasi saada, kuid selleks tuleb Holland kindlasti alistada.

"Igat mängu minnakse võitma, tegu on siiski EM-iga. Mis teeb Hollandi puhul meie ettevalmistuse keerulisemaks, on see, et neil on kolmas päev järjest mängida. Meil oli eile puhkepäev, mingeid vabandusi meil otsida pole!" ütles Teppan.

Eestlased pidasid kolmapäeva lõuna paiku oma viimase trenni enne Hollandiga kohtumist, aga Teppani sõnul midagi uut ette ei võetud. "Otseselt ei keskendu vastasele, pigem iseenda liigutused läbi ja standardvärk. Mis puudutab õhtut, loomulikult lähme võitu võtma. Tabeli seis on teada, see pole ilus, aga meie asi on tööd jätkata," ütles ta. "Usun, et meie parimad mängud on veel ees. Siin on mängu olnud küll ja veel, aga kurikuulsad geimilõpud, millest on palju räägitud..."

Mäng Hollandiga algab kolmapäeval kell 20, sündmuste käiku saab jälgida ka ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

võrkpalliuudised

15:52

Teppan: vabandusi meil otsida pole!

15:21

Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus

11:00

TÄNA OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve?

08:05

Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi üle võidu

15.09

Tamperes elav endine koondislane: Eesti peaks teravamalt mängima

15.09

Jefanov: pidime võitlema, et vastastel midagi kergelt ei tuleks

15.09

Rikberg: oma heade võimete piiril suutsime kaks geimi ilusat võrkpalli näidata

15.09

Täht nautis mängu Belgiaga: ütlesime üksteisele alati - võrkpall on lihtne mäng

14.09

Eesti võrkpallikoondis sai EM-il kolmanda kaotuse

14.09

Serbia tuli EM-il Hollandi vastu kaotusseisust välja

14.09

Vassiljev võrkpallikoondise senisest EM-ist: meil jääb puudu servisurvest

14.09

Soome jätkab EM-il täiseduga, Läti sai teise kaotuse

13.09

VIDEO | Eesti võrkpallifännid ei lase kaotustest hoolimata tujul langeda

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla

13.09

Aganits: me ei saanudki oma mängu käima

videod

sport.err.ee uudised

16:11

Kombe andis KalPa suures võidumängus tulemusliku söödu

15:52

Teppan: vabandusi meil otsida pole!

15:21

Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus

14:45

Kalev jätkab karjääri: passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla

14:14

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita

13:46

Rehemaa: olümpial jäi esikümnekohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta

12:56

Eesti iluuisutajad jätkavad hooaega Itaalias

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

11:36

Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi

11:00

TÄNA OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve?

10:23

NBA juht: ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim

09:48

Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu

09:14

Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist

08:39

Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile viienda võidu

08:05

Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi üle võidu

loetumad

15.09

Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud

15.09

Virves on WRC2 MM-tiitli lävel: mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada

15.09

Ovetškin läks Ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi

14.09

Eesti võrkpallikoondis sai EM-il kolmanda kaotuse

15.09

Barutost saab Euroopa Sumoföderatsiooni president

15.09

Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast

15.09

Peaaegu 5:0 edu maha mänginud Malõgina tõuseb karjääri parimale kohale

15.09

Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

14.09

Teepuhastaja Evans: arvasin, et olen praeguseks juba esikohalt langenud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo