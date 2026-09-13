Marko Kilp tõmbas tippsportlase karjäärile joone alla

"Ma olin selle otsuse juba ammu teinud. Tahtsin lihtsalt rohkem kodus aega veeta," ütles 32-aastane Kilp Delfi Spordile.

Pühapäeval oli Kilp stardijoonel Tallinna maratoni täispikal distantsil, kus ta sai ajaga 2:39.17 Eesti meistrivõistluste arvestuses kümnenda koha. Üldarvestuses läks kogenud spordimehele kirja 24. koht.

Kuigi tipptasemel suusatamisega Kilp enam sellest hooajast ei tegele, ei plaani ta spordiala juurest kuhugi kaduda. "Praegu tuli raskelt – see oli hea treening –, aga Tartu maratonil olen kindlasti stardis. Kui mitte kõvematel maratonidel," ütles Kilp. "Kui muidu võtsid taastusjoogi, siis nüüd võtan ühe õlle. Praegu on niipidi."