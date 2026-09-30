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Rooba leivaisa nukker seeria jätkus

Jäähoki
Robert Rooba.
Robert Rooba. Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo pidi Soomes kõrgliigas vastu võtma üheksanda järjestikuse kaotuse.

KooKoo kaotas kolmapäeval võõral jääl eelmise hooaja finaali korduses Tampere Tapparale 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Kolmest väravast kaks sündisid arvulisest ülekaalust. Rooba viibis jääl ligi 16 minutit ja sai selle aja jooksul kirja ühe pealeviske.

KooKoo on pidanud üheksast kaotusest kaheksa vastu võtma normaalajal. Eelmise hooaja hõbemedalist vireleb ühe punktiga liigatabeli põhjas, lähimatele konkurentidele Helsingi Jokeritile ja Helsingi IFK-ile kaotatakse mõlemale kuue punktiga. Seejuures on KooKoo väravate vahe lausa -25 (15:40).

Laupäeval võõrustab KooKoo Lahti Pelicansi, kes asub tabelis 12 punktiga 11. positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

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