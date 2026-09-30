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Tiitlikaitsja jäi NHL-i hooaja avamängus nullile

Jäähoki
NHL-i tiitlikaitsja Carolina Hurricanesi hooaja avamäng algas traditsioonilise bänneritseremooniaga
NHL-i tiitlikaitsja Carolina Hurricanesi hooaja avamäng algas traditsioonilise bänneritseremooniaga Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva pandi taas litter jääle Põhja-Ameerika hokiliigas NHL. Tiitlikaitsja Carolina Hurricanes pidi tunnistama Florida Panthersi 1:0 paremust.

Enne Hurricanesi kaks eelmist Stanley karikat pea kohale tõstnud Panthers saatis tiitlikaitsja värava raamidesse 20 pealeviset, millest Carolina väravavaht Brandon Bussi tõrjus 19. Ainsana sahistas vaid viis sekundit enne lisaaja lõppu võrku Gustav Forsling.

"Korralik play-off'i hoki. See tundus mulle justkui play-off'i kohtumine, väga lahe," kommenteeris rootslane võidu järel. Pole ka põhjust imestamiseks, sest Florida ja Carolina on viimastel aastatel pidanud palju tähtsaid mänge: kahel Panthersi meistritiitliga lõppenud hooajal alistati idakonverentsi finaalis just Hurricanes.

NHL-i draft'i avavalik Gavin McKenna pidi oma debüütmängus leppima kaotusega, kui tema kodumeeskond Toronto Maple Leafs jäi 2:3 alla Montreal Canadiensile. 18-aastane McKenna tegi väravale ühe pealeviske, jääl veetis ta kokku veidi üle veerand tunni. "Ma ei teinud eriti hea mängu, kaotasin paar korda litri. Mul on hea meel, et mängime järgmine õhtu kohe uuesti, sest saan end paremast küljest näidata," sõnas ta.

Avaõhtu kõige väravaterohkem mäng toimus Edmontonis, kus kohalik Oilers pidi lisaaja järel tunnistama Vancouver Canucksi 6:5 paremust. Võiduvärava viskas kaks minutit pärast lisaaja algust Paul Cotter, Evan Bouchard sai Edmontoni särgis kirja kübaratriki.

NHL-i lühidokumentaal Hurricanesi eelmisest, Stanley karikaga lõppenud hooajast:

Toimetaja: Anders Nõmm

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