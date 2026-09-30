Murakas läheb Saaremaa rallil viimast korda starti

Idee osaleda Saaremaa rallil ei tulnud aga sugugi mitmekordselt Eesti meistrilt endalt, vaid kogu pakett pandi kokku sõprade ja vanade toetajate poolt mehe selja taga.

"Sõbrad panid kogu paketi kokku tõesti minu teadmata ja üllatasid mind ühel hetkel," tõdes Murakas. "RedGrey tiimilt saame auto ja tuleb tõdeda, et esimest korda elus ei pea ma ralli eel mitte midagi tegema. Võtan kiivri ja kombe ning lähen kohale. Täitsa tehasesõitja tunne!"

62-aastane Murakas seadis projektile ka ühe kindla tingimuse. "See on viimane! Rohkem ei sõida. Viimane, viimane, viimane. Ei mingeid "agasid" ega "võib-ollasid"," kommenteeris ralliveteran. "Ümmargune 35. kord Saaremaa rallil osaleda veel seekord starti meelitaski, ja kuna vanust ka juba parasjagu, siis mõtlesingi, et tuleb seekord ära teha, sest kauaks seda kuulmist-nägemist ikka veel jagub," naljatles Murakas.

Esimest korda osales Murakas Saaremaa rallil 1986. aastal, mil võistlus kandis veel nime Tehumardi ralli. Nii et veel üks ümmargune verstapost - tänavu möödub tal 40 aastat esimesest stardist Saaremaal. "Mõned korrad on sellest ajast peale ka vahele jäänud," nentis Eesti rallilegend. "Aastate jooksul olen võistluse võitnud kahel korral Toyota Corolla WRC roolis, 2001. ja 2002. aastal. Aga seekord läheme starti eesmärgiga lihtsalt nautida ja finišini jõuda."

Kaardilugejaks on seekord Raul Markus, kellega koos sõideti viimati aastatel 2006-07, mil saavutati ka mitu etapivõitu Eesti meistrivõistlustel. Murakas on oma pika karjääri jooksul kroonitud viiel korral Eesti meistriks, on lisaks võitnud 2005. aastal Läti meistritiitli ja Balti karikavõistlused ning 2006. aastal FIA Põhjamaade regiooni NEZ meistritiitli.