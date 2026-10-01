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WNBA-s nähti teist õhtut järjest ajaloolist viskepäeva

Korvpall
Arike Ogunbowale
Arike Ogunbowale Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpall

Naiste korvpalli profiliigas WNBA alistas Dallas Wings kolmapäeval 108:100 Golden State Valkyriesi ning viis kahe võiduni peetava play-off'i esimese seeria vastasseisu otsustavasse mängu.

Põhiturniiri järel play-off'iks teise asetuse teeninud Valkyries suutis Dallase põhimängujuhi Paige Bueckersi kolmapäeval kontrolli alla saada ning avamängus 21 punkti ja kuus resultatiivset söötu kirja saanud värske maailmameister tabas kohtumise jooksul oma 13 viskest vaid kolm.

See andis aga võimaluse Arike Ogunbowalele, kes lõpetas kohtumise WNBA play-off'i rekordit tähistava 45 punktiga Dallase tagamängija tabas 18 vabaviskest 16 ning kaheksast kaugvisest viis, sealjuures ühe väga raske kolmese, mis tegi neli minutit enne normaalaja lõppu seisuks 93:93 ja viis kohtumise lisaajale.

Päev varem sai Indiana Feveri tähest Caitlin Clarkist esimene WNBA mängija, kes ühes mängus panustanud vähemalt 25 punkti ja 15 resultatiivse sööduga. Otsustav mäng toimub Golden State'i kodusaalis, mida tuntakse rahvasuus - mütoloogiliste valküüride tõttu - Ballhalla nime all.

Kui alumises tabelipooles mängivad nii Valkyries - Wings kui Las Vegas Aces - Indiana Fever avaringis otsustava kohtumise, on üks poolfinaali koosseis juba selge. Kaheksanda asetusega New York Liberty alistas kahes mängus põhiturniiri parima naiskonna Minnesota Lynx, kolmapäeval oli Atlanta Dream teist korda parem Washington Mysticsist.

Põhiturniiri neljanda asetusega Dreami vedasid kolmapäeval 22 punkti visanud Allisha Gray ning 19 punkti ja 11 resultatiivse sööduga panustanud Jordin Canada.

Toimetaja: Anders Nõmm

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