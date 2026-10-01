Ronaldo lahkus Portugali koondise juurest: aja jooksul saate teada kogu tõe

41-aastane Ronaldo kavatses suvise MM-finaalturniiri järel koondisekarjääri lõpetada, aga otsustas oma profikarjääri 1000. värava jahil siiski naasta. Portugali meeste koondise uueks peatreeneriks sai MM-i järel teenekas Jorge Jesus, kes oli Ronaldo juhendajaks ka Saudi Araabia klubis Al-Nassr.

Jesus kutsus Ronaldo käesolevaks Rahvuste liiga aknaks koondisesse ning Portugali legend tuligi avamängus Walesi vastu algkoosseisus väljakule, ent pühapäevases 2:1 võidumängus Norra üle platsile ei pääsenud ning ei liitunud siis ka lõpuvile järel fännide ees võitu tähistanud meeskonnakaaslastega.

Endine Manchester Unitedi ja Madridi Reali ründaja läks lõpuvile järel otse riietusruumi, mille peale kirjutasid paljud väljaanded, et Jesusi ja Ronaldo vahel on puhkenud tüli. "Seal polnud mingit intsidenti. Kui veedad mängijana 20-30 minutit soojaks tehes ja ei saa siis ikkagi platsile, ei ole sa õnnelik. Otsustasin teda mitte sisse vahetada: see ei ole suur teema," rääkis Jesus pärast mängu.

Kolmapäeval kinnitas Ronaldo aga sotsiaalmeedias, et lahkus meeskonna juurest. "Pärast rahvuskoondise pressikonverentsi ja vestlust Portugali jalgpalliföderatsiooni presidendiga, olen otsustanud koondise treeninglaagrist lahkuda. Aja jooksul räägin kõigile portugallastele kogu tõe, mis motiveeris mind lahkuma koondise juurest, millele olen alati pühendunud olnud. Seni soovin oma meeskonnakaaslastele palju edu," sõnas viiekordne Ballon d'Or'i võitja.

Portugali päevaleht O Jogo kirjutas kolmapäeva õhtul, et Ronaldo otsus on lõplik ning tema koondisekarjääri viimaseks mänguks jäi kohtumine Walesi vastu. Kui nii ka läheb, jäi juba 2003. aastal koondisedebüüdi teinud Ronaldo arvele Portugali särgis 234 mängu ja 146 väravat. Mõlemas arvestuses on Portugali legend esikohal.