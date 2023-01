Sukles: EOK kindlasti ei boikoteeri Pariisi olümpiat

Rahvusvaheline olümpiakomitee on jõudnud pärast kõnelusi liikmesriikide ja rahvusvaheliste alaliitudega seisukohale, et Venemaa ja Valgevene sportlased tuleks lubada kindlate tingimuste täitmisel tagasi rahvusvahelisele areenile. Eesti olümpiakomitee hinnangul on samm liiga ennatlik.

"ROK on rääkinud sellest alates maist, et Vene ja Valgevene sportlased peaksid naasma spordiellu. Selge on see, et nad millalgi tulevad," lausus Sukles. "Teema on lihtsalt selles, et millal ja missugustel tingimustel."

"Praegusel hetkel on EOK endistviisi seisukohal, et see kõik toimub liiga vara. Ehk tegelikult nad võiksid naasta spordiellu alles siis, kui Ukraina ja Venemaa vahel on sõlmitud rahuleping."

Kuna enamus kõnelustel osalenuid leidis, et rahvusvaheline olümpiakomitee peab pühenduma olümpialiikumise ühendavale missioonile ja ühtegi sportlast pole õigus diskrimineerida rahvusest lähtuvalt, siis rahvusvahelise spordieluga liitumiseks eeldab ROK kahe tingimuse täitmist - on vaja järgida olümpiahartat ja ei tohi näidata poolehoidu Venemaa sõjategevusele.

Ainsana on Baltimaad, Poola ja Skandinaavia riigid väljendanud korduvalt, et venelaste ja valgevenelaste lubamiseks olümpiale peab lõppema sõjategevus Ukrainas. "Mingeid boikotte EOK poolt kindlasti ei tule, oma sportlased saadame Pariisi mängudele kindlasti," sõnas Sukles.

"Aga kui rahvusvahelised alaliidud otsustavad, et Vene ja Valgevene sportlastele on pääs olümpiale avatud, siis mis ikka teha. Me proovisime, aga nagu väiksele riigile kohane, kaotasime. Aga vähemalt magame hästi, sest meie südametunnistus on puhas."