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Esilinastus dokumentaalfilm odaviskajast Magnus Kirdist

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustik

Apollo Kinos Solarises esilinastus kolmapäeval režissöör Steiv Silma dokumentaalfilm "Magnus Kirt: Tagasitulek".

Filmis Eesti odaviske rekordimehest keskendutakse Kirdi rekordilistele visetele, rängale vigastusele ja tagasituleku teekonnale, kuid ühtlasi on see ka perekonna ja sõpruse lugu.

Teiste seas saavad dokumentaalis sõna India ajaloo esimene kergejõustiku olümpiavõitja Neeraj Chopra ja Rio olümpiakuld Thomas Röhler. Filmitegijate sõnul on tegemist maailma esimese täispika filmiga odaviskest.

Üle Eesti linastub film alates 2. oktoobrist.

Toimetaja: Henrik Laever

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